Morre Nicolás Leóz, ex-presidente da Conmebol

Dirigente comandou o futebol sul-americano entre 1986 e 2013, em mandato repleto de polêmicas e acusações de corrupção

O paraguai Nicolás Leóz, ex-presidente da Conmebol, morreu na noite desta quarta-feira, 28 de agosto, aos 90 anos de idade em Assunção, vítima de um infarto, segundo informação divulgada na imprensa local. Ele comandou a entidade por 27, entre 1986 e 2013.

Antes de assumir a Conmebol, Leóz trabalhou no futebol como presidente do (cujo estádio, inclusive, leva seu nome), da Federação Paraguaia de Futebol e vice na própria entidade continental, sob o peruano Teófilo Salinas. Seu mandato foi marcado por diversas acusações de corrupção, tornadas públicas com o escândalo do Caso FIFA, em 2015. Naquele mesmo ano, ele foi banido do futebol pelo Comitê de Ética do órgão máximo do esporte no mundo.

Leóz alegou questões de saúde para deixar o comando da Conmebol, em 2013, e vinha internado desde que seu estado de saúde vinha piorando nos últimos tempos. Ele completaria 91 anos em setembro.