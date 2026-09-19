Morreu Sandro Mazzola, lenda da Inter de Milão e da seleção italiana, aos 83 anos, após uma trajetória marcante que se estendeu por cerca de 20 anos com o clube italiano, que lamentou a perda de um de seus maiores símbolos ao longo de sua história.

O atacante conquistou quatro títulos do Campeonato Italiano e dois títulos da Copa da Europa com a Inter de Milão durante sua passagem pela equipe, além de ter sido campeão com a seleção italiana da Eurocopa em 1968 e vice-campeão da Copa do Mundo dois anos depois, em 1970.

A Inter de Milão escreveu em sua conta na plataforma "X": "Há aqueles que entram para a história, e há aqueles que se tornam eles próprios a história da Inter".

E acrescentou: "De um garotinho da torcida nerazzurri a um símbolo eterno, Sandro Mazzola atravessou gerações, conquistando vitórias, gerando emoção e transmitindo o amor por essas cores".

E prosseguiu: "Ele brilhou em campo e continua a brilhar até agora, aquela estrela de bigode. E que muitas vezes dizia ter apenas um último desejo: que as pessoas o lembrassem como um homem bom, que sempre dava tudo o que tinha, mesmo quando a situação parecia impossível".

Mazzola disputou 567 partidas com a Inter de Milão, marcando 161 gols, entre 1960 e 1977, e também fundou a associação dos jogadores de futebol italianos em 1968. Marcou 22 gols em 70 partidas com a seleção italiana.

Mazzola trabalhou posteriormente como diretor esportivo nos clubes Inter de Milão e Torino, além de ter atuado como comentarista esportivo, tendo como uma de suas participações mais notáveis a cobertura das duas conquistas da seleção italiana nas finais da Copa do Mundo de 1982 e 2006.



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