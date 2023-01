Monza x Inter de Milão ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste sábado (7), pela 17ª rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na TV e na internet

A Inter de Milão visita o Monza na tarde deste sábado (7), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Brianteo, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com a vitória sobre o Napoli por 1 a 0 no primeiro jogo do ano, a Internazionale busca emplacar a quarta vitória consecutiva no Campeonato Italiano. Para o confronto, o técnico Simone Inzaghi precisa decidir entre Lautaro Martinez e Edin Dzeko para fazer dupla com Lukaku no ataque.

Do outro lado, o Monza, com 17 pontos, vem de empate com a Fiorentina por 1 a 1, enquanto a Inter soma 33 pontos e está a oito pontos do líder Napoli, que conheceu a sua primeira derrota no torneio justamente na última rodada.

Prováveis escalações

Escalação do provável Monza: Di Gregorio; Marlon, Mari, Izzo; Ciurria, Pessina, Ranocchia, Augusto; Colpani, Caprari; Mota.

Escalação da provável Inter de Milão: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku.

Desfalques

Monza

Stefano Sensi, que pertence ao adversário, sofreu uma lesão no tornozelo e está fora.

Inter de Milão

Marcelo Brozovic, com distensão na panturrilha, é desfalque.

Quando é?