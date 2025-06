Monterrey x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (17), no Rose Bowl; confira a transmissão e outras informações do jogo

Monterrey e Inter de Milão nesta terça-feira (17), às 22h (de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles, pela primeira rodada do grupo E do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir Monterrey x Inter de Milão online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

A Inter de Milão volta a campo após a dura goleada sofrida para o PSG na final da Champions League 2024/25. Simone Inzaghi deixou o comando técnico da equipe, dando lugar a Cristian Chivu, que fará sua estreia nesta terça-feira. Na próxima rodada, o time italiano enfrentará o Urawa Reds, no dia 21, e encerrará a fase de grupos contra o River Plate, no dia 25.

Por outro lado, o Monterrey estreia no Mundial de Clubes sob pressão. Sem vencer há quatro jogos, a equipe é comandada por Domènec Torrent, ex-treinador do Flamengo. O principal nome da equipe é Sergio Ramos, ex-jogador do Real Madrid.

Monterrey: Esteban Andrada; Stefan Medina, Sergio Ramos, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Omar Govea, Luis Romo; Maximiliano Meza, Sergio Canales, Jordi Cortizo; Germán Berterame.

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhtaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.

Desfalques

Monterrey

Carlos Salcedo é tratado como dúvida.

Inter de Milão

Francesco Pio Esposito e Valentín Carboni estão lesionados.

Que horas começa Monterrey x Inter de Milão

Mundial de Clubes - Grupo E Rose Bowl

Retrospecto Recente

Classificação