Gaúcho
team-logoMonsoon
team-logoInternacional
Mounique Vilela

Monsoon x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Gaúcho 2026

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15), no Estádio Passo d'Areia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Monsoon e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior campeão do Campeonato Gaúcho, com 46 títulos, o Internacional iniciou sua campanha com vitória ao superar o Novo Hamburgo por 2 a 1, na estreia da competição. Com o resultado, o Colorado assumiu a liderança do Grupo A, abrindo dois pontos de vantagem sobre o São Luiz, atual segundo colocado. Avenida, Guarany de Bagé, Juventude e São José-RS completam a chave.

Já pelo Grupo B, o Monsoon ficou no empate por 1 a 1 com o Guarany de Bagé na primeira rodada do estadual. Com o resultado, a equipe ocupa a terceira colocação da chave, dois pontos atrás do líder Grêmio.

Internacional: Anthoni; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Alisson; Ronaldo e Benjamin; Diego Coser, Allex (João Bezerra) e Gustavo Prado; Raykkonen..

Monsoon: Pavan; Vinicius Garcia, Yuri, Ricardo e Pará; Jonathan Cabeça, Henrique e Jean Carlo; Anderson, Luan e Elieser.

Desfalques

Internacional

Thiago Maia e Alan Rodríguez estão lesionados.

Monsoon

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Passo d'Areia - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

MON
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/6
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
4/5

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/11
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

MON

Um

INT

0

0

Empate

1

0

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
0/1
Ambos os times marcam
0/1

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

