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Monaco contrata oficialmente dupla marroquina

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Campeonato Francês
Marrocos
Morocco U20
S. Benzahra
N. Ajroud
N. Haddani
França
Marrocos
Tunísia

Também contratou um talento tunisiano-francês

O clube francês Monaco assinou dois contratos com jogadores da seleção juvenil do Marrocos, depois de eles brilharem nos últimos tempos e chamarem a atenção de outros clubes.

O Monaco anunciou oficialmente, nesta terça-feira, a assinatura dos primeiros contratos profissionais de quatro jovens jogadores de sua academia, que apresentaram atuações de destaque no período recente.

O clube esclareceu, em comunicado oficial, que assinou contratos válidos até 30 de junho de 2029 com os marroquinos Safwan Ben Zohra e Nahil El Haddani, o tuniso-francês Najd Ajroud, além de Melvin Gomes da Veiga.

Trata-se de uma recompensa para os quatro jogadores da geração de 2008, que contribuíram todos para a chegada da equipe sub-19 à semifinal do Campeonato Francês na temporada passada.

O site "Foot Mercato" afirmou: "Confirmamos na semana passada em nossas páginas que os quatro talentos estavam prontos para subir a um nível superior após se juntarem ao elenco de Filipe Luís durante o período de preparação para a temporada".

 Ben Zohra já participou de sua primeira partida oficial pelo Monaco no Campeonato Francês, contra o Paris Saint-Germain, enquanto Ajroud, El Haddani e Da Veiga seguem em sua trajetória rumo ao time principal.




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