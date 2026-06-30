Vários políticos reagiram chocados aos distúrbios ocorridos em diversos locais da Holanda após a derrota para o Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo. Mona Keijzer defende, inclusive, medidas severas para manter os vândalos sob controle.

No bairro de Schilderswijk, em Haia, centenas de torcedores marroquinos se reuniram para comemorar a vitória na Copa do Mundo. O que começou com fogos de artifício, buzinas de carros e torcedores em festa, tomou um rumo diferente nas primeiras horas da manhã. A polícia utilizou, entre outros meios, um canhão de água e efetuou várias prisões por ato de violência em público.

Também em outras partes da Holanda os torcedores saíram em massa às ruas. Em Amsterdã Nieuw-West, grandes grupos se reuniram em torno da Praça '40-'45, enquanto em Utrecht e Amersfoort os comemorantes percorriam os bairros com carros e bandeiras. A polícia acompanhou a situação de perto nessas localidades.

Geert Wilders comentou ao jornal *DeTelegraaf* sobre o torcedor marroquino que usava uma camisa com seu nome. “Que essa seja a razão pela qual eles venceram”, disse o presidente do grupo parlamentar do PVV com um tom de ironia. “Mas, com toda a franqueza: eles venceram merecidamente. Eu também os parabenizei. É muito triste que a Holanda tenha perdido.”

O deputado independente Keijzer faz uma crítica contundente aos distúrbios nas grandes cidades. “O que se vê é que estão sempre indo um pouco mais longe. Porque os políticos e o sistema judiciário holandeses não impõem limites. Já está na hora de isso acontecer de uma vez por todas. Isso tem que parar.”

Keijzer passa então a abordar a questão de quais medidas concretas devem ser tomadas. “Intervir muito mais rapidamente. Isolar áreas. E também, de vez em quando, revidar. Nas pernas, é claro.” A polícia realmente foi alvo de tiros, mas descobriu-se mais tarde que se tratava de uma pistola de balas de borracha.

“Parece extremo. Eu também percebo isso. Mas quando isso vai parar? Atiraram fogos de artifício contra policiais. Vamos deixar tudo isso continuar? Ou vamos realmente agir de uma vez por todas?”, questiona Keijzer, indignado, em voz alta.