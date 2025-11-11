Moldávia x Itália: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Moldávia e Itália se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Zimbru, pela nona rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv 2 na TV fechada (veja a programação completa).
Como assistir de qualquer lugar com VPN
Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
Notícias e prováveis escalações
Embalado por cinco vitórias consecutivas, a Itália está na briga pela classificação direta para a Copa do Mundo de 2026. No momento, a seleção ocupa a vice-liderança do Grupo I, com 15 pontos, três a menos que a líder Noruega. Na estreia, perdeu para os noruegueses por 3 a 0, mas na sequência venceu a Moldávia por 2 a 0, a Estônia por 5 a 0, Israel por 5 a 4, a Estônia por 3 a 1 e Israel por 3 a 0.
Por outro lado, a Moldávia está em busca da primeira vitória nas Eliminatórias. Na lanterna do Grupo I, com apenas um ponto conquistado, a seleção registra cinco derrotas e um empate. Aproveitamento de 5%.
Moldávia: Avram; Forov, Craciun, Baboglo, Platica, Reabciuk; Caimacov, Rata, Bogaciuc; Postolachi; Nicolaescu
Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Cristante, Locatelli, Tonali; Orsolini, Retegui, Zaccagni
Desfalques
Moldávia
Sem desfalques confirmados.
Itália
Nicolo Barella cumprirá suspensão.
Quando é?
- Data: quinta-feira, 13 de novembro de 2025
- Horário: 16h45 (de Brasília)
- Local: Estádio Zimbru - Chișinău, Moldávia