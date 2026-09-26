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Mohammed Noor: não dá para comparar Musab Al Jawir com Salem Al Dawsari!

S. Al-Dawsari
M. Al-Juwayr
Omã x Arábia Saudita
Omã
Arábia Saudita
Gulf Cup
Al Hilal
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Omã

O que disse o astro do Al-Ahli?

Muhammad Noor, ídolo do Al-Ittihad e ex-jogador da seleção da Arábia Saudita, fez declarações contundentes sobre a comparação entre Musab Al-Juwayr e Salem Al-Dawsari, dupla da seleção saudita, afirmando que falar em preferência entre os dois não se baseia em nenhum critério lógico, diante da diferença entre a trajetória de cada jogador e o que apresentaram dentro de campo.

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As declarações de Noor vieram após a exclusão de Musab Al-Juwayr da lista da seleção saudita que disputa o Torneio do Golfo 27, em meio à polêmica sobre seu lugar nas fileiras da Arábia Saudita, especialmente porque alguns o viam como o principal astro da seleção, apesar da ausência de Salem Al-Dawsari no torneio devido à lesão.

O ídolo do Al-Ittihad considera que Salem Al-Dawsari supera Al-Juwayr em termos de prestígio e conquistas, ressaltando que o capitão do Al-Hilal representa um caso excepcional no futebol saudita, e que não é possível colocá-lo em comparação direta com um jogador que ainda está no início de sua trajetória.

Noor afirmou, no programa "Layali Nabd": "Musab Al-Juwayr é um bom jogador, mas Salem Al-Dawsari é diferente, e é o melhor da Arábia Saudita sem a menor dúvida".

E acrescentou: "Basta que Salem seja titular em meio ao atual boom de profissionais, mas Musab é um jogador promissor e Al-Dawsari é o ídolo do momento, e esperamos que ele volte o mais rápido possível".


As declarações de Muhammad Noor refletem seu grande apreço pelo que Salem Al-Dawsari apresentou com a seleção saudita e com o Al-Hilal, ao mesmo tempo em que reafirma o talento de Musab Al-Juwayr e seu futuro promissor, à espera do retorno do capitão da Arábia Saudita aos gramados após sua recuperação da lesão.

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