Mohamed Wahbi, com toda a confiança: “Nosso objetivo é conquistar a Copa do Mundo”

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, afirmou que a equipe tentou terminar a fase de grupos na liderança, mas acabou se classificando como vice-campeã do grupo, ressaltando que os Leões do Atlas dominaram o jogo contra o Haiti.

A seleção marroquina garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 com uma vitória esmagadora sobre o Haiti (4 a 2) nesta manhã de quinta-feira, no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada da fase de grupos.

Com essa vitória, os Leões do Atlas encerraram a fase de grupos na segunda colocação do Grupo 3, atrás do Brasil, líder por diferença de gols, após ambos terem somado 7 pontos.

A seleção marroquina enfrentará, nas oitavas de final, o líder do Grupo 6, que conta com Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.

Wahbi disse, em declarações ao canal “BeIN Sports”: “Sabíamos que essa equipe não tinha nada a perder e que faria de tudo para marcar”.

E continuou: “Enfrentamos algumas dificuldades, mas eles chutaram a nossa meta apenas duas vezes, enquanto nós dominávamos completamente. Não creio que a seleção marroquina já tenha dominado dessa forma em uma Copa do Mundo antes, e não se esqueçam de que estamos falando da Copa do Mundo”.

Wahbi acrescentou: “Tivemos muitas chances no primeiro tempo, e o desempenho melhorou no segundo. Pedi aos jogadores que fizessem algumas mudanças táticas, o que nos ajudou a ter um desempenho melhor”.

Sobre a seleção que prefere enfrentar na próxima fase, ele explicou: “Não há preferência por nenhuma seleção; vamos nos preparar da maneira adequada e, seja qual for o adversário que enfrentarmos, estaremos prontos para ele”.

Na coletiva de imprensa após a partida, Wahbi disse: “Viemos para a Copa do Mundo com grandes ambições. Temos vontade e ambição, e estamos preparados para enfrentar qualquer adversário. Precisamos nos preparar e, depois disso, fazer nossa parte na análise dos adversários; chegamos até a analisar o desempenho da Holanda, do Japão e da Suécia”.

O técnico marroquino enfatizou: “Seja qual for o adversário que estiver à nossa frente, temos um elenco forte, uma comissão técnica excelente e uma torcida numerosa; temos todos os elementos que nos fazem confiar em nós mesmos”.

E continuou: “A seleção do Marrocos entrou em uma nova fase; os jogadores passaram a confiar em suas capacidades, e os adversários passaram a respeitar nossa equipe. Por isso, precisamos confiar em nós mesmos e em nossas possibilidades. É por isso que nosso objetivo deve ser conquistar a Copa do Mundo, mas para alcançá-lo é preciso respeitar todos os adversários. Confio no trabalho que estamos realizando”.