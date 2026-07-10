Mohamed Salah pode jogar na MLS após deixar o Liverpool

O Sporting Kansas City tem grande interesse em Mohamed Salah, segundo o The Athletic. Após a rescisão de seu contrato com o Liverpool, o egípcio está sem vínculo e pode dar continuidade à sua carreira na MLS.

Apesar do interesse dos Estados Unidos, o veículo de comunicação americano considera improvável que Salah realmente se transfira para Kansas City.

O ponta também desperta interesse da Saudi Pro League, mas, segundo relatos, daria preferência a uma permanência mais longa na Europa. Anteriormente, parecia bastante provável que o egípcio continuasse sua carreira na Arábia Saudita.

No entanto, Salah está aberto a uma transferência para a MLS. Segundo fontes, vários clubes americanos demonstram interesse no jogador canhoto, mas o Sporting Kansas City seria, no momento, o que teria mais chances de contratá-lo.

Além disso, o The Athletic informa que o novo acionista majoritário do clube, Peter Mallouk, é filho de imigrantes egípcios. Por isso, uma transferência para o clube americano poderia ser um pouco mais atraente para Salah.

Salah teve uma temporada decepcionante no Liverpool, durante a qual entrou em conflito publicamente várias vezes com o técnico Arne Slot, que já foi demitido. No final de março, o craque anunciou que deixaria o clube com o qual conquistou dois títulos nacionais e uma Liga dos Campeões.