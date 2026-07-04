Mohamed Salah e Hossam Hassan “lideram o Egito na Copa do Mundo de 2030”

Mustafa Abu Zahra, membro do Conselho de Administração da Federação Egípcia de Futebol, expressou sua satisfação com a classificação da seleção egípcia para as oitavas de final da Copa do Mundo, após a vitória sobre a Austrália nos pênaltis na última sexta-feira, elogiando a conquista da equipe e da comissão técnica.

Abu Zahra disse, durante uma entrevista por telefone com o jornalista Ahmed Moussa, no programa “Na Minha Responsabilidade”, transmitido pelo canal “Sada Al-Balad”: “Nossa alegria é dupla, pois conquistamos a vitória e a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo no aniversário de 3 de julho”.

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E o membro do Conselho de Administração da Federação Egípcia de Futebol continuou: “Toda a seleção egípcia foi formada no Egito, tanto a comissão técnica quanto a administrativa”.

Ele destacou a enorme onda de apoio árabe que os Faraós receberam, afirmando: “O Egito é um país que está presente no coração de todos os árabes, e vimos a magnitude do apoio, da alegria e do incentivo dos irmãos árabes à seleção egípcia após a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo”.

Ele também enfatizou que o ex-jogador do Liverpool, Mohamed Salah, e o técnico Hossam Hassan permanecerão com a seleção egípcia por muito tempo, afirmando: “Mohamed Salah continuará na seleção após a Copa do Mundo; ele é um grande ícone... Nossa seleção na Copa do Mundo de 2030 terá Salah como capitão e Hossam Hassan como técnico”.

A seleção egípcia havia se classificado para as oitavas de final como vice-campeã do Grupo 7, com 5 pontos, antes de derrotar a Austrália nos pênaltis (4 a 2), após um empate (1 a 1) no tempo regulamentar.