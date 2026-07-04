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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Mohamed Salah e Hossam Hassan “lideram o Egito na Copa do Mundo de 2030”

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
M. Salah
H. Hassan
Argentina
Egito
EUA

Os Faraós chegaram às oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez

Mustafa Abu Zahra, membro do Conselho de Administração da Federação Egípcia de Futebol, expressou sua satisfação com a classificação da seleção egípcia para as oitavas de final da Copa do Mundo, após a vitória sobre a Austrália nos pênaltis na última sexta-feira, elogiando a conquista da equipe e da comissão técnica.

Abu Zahra disse, durante uma entrevista por telefone com o jornalista Ahmed Moussa, no programa “Na Minha Responsabilidade”, transmitido pelo canal “Sada Al-Balad”: “Nossa alegria é dupla, pois conquistamos a vitória e a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo no aniversário de 3 de julho”.

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E o membro do Conselho de Administração da Federação Egípcia de Futebol continuou: “Toda a seleção egípcia foi formada no Egito, tanto a comissão técnica quanto a administrativa”.

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Argentina crest
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Egito
EGY

Ele destacou a enorme onda de apoio árabe que os Faraós receberam, afirmando: “O Egito é um país que está presente no coração de todos os árabes, e vimos a magnitude do apoio, da alegria e do incentivo dos irmãos árabes à seleção egípcia após a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo”.

Ele também enfatizou que o ex-jogador do Liverpool, Mohamed Salah, e o técnico Hossam Hassan permanecerão com a seleção egípcia por muito tempo, afirmando: “Mohamed Salah continuará na seleção após a Copa do Mundo; ele é um grande ícone... Nossa seleção na Copa do Mundo de 2030 terá Salah como capitão e Hossam Hassan como técnico”.

A seleção egípcia havia se classificado para as oitavas de final como vice-campeã do Grupo 7, com 5 pontos, antes de derrotar a Austrália nos pênaltis (4 a 2), após um empate (1 a 1) no tempo regulamentar.

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