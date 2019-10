Mohamed Ihattaren: o jovem prodígio do PSV faz da Eredivisie seu playground

Jogador de 17 anos se torna titular regular do time de Mark van Bommel e vira nome importante no início da disputa do Campeonato Holandês 2019/2020

“Este será o meu ano. Escreva isso".

Sentado para falar com a Goal em julho, o garoto do , Mohamed Ihattaren, estava confiante. Depois de estrear no PSV aos 16 anos, seis meses antes, e ter participado regularmente do plantel de Mark van Bommel durante o restante da campanha, ele provavelmente tinha todo o direito de estar.

Mas suas performances até agora nesta temporada sugerem que ele mostrará o que é capaz em 2019-20. Um retorno de três gols e cinco assistências em 11 jogos até agora neste período apenas arranha a superfície de seu impacto na atual equipe do PSV, com fãs de toda a acreditando que o Oranje encontrou seu próximo grande craque.

Educado por seus pais em Utrecht, Ihattaren se mudou para Eindhoven, visto por olheiros do PSV durante uma série de dias de talento em que jovens eram levados para serem observados por um dos maiores clubes da .

"Eu realmente nunca quis fazer mais nada. Só queria jogar futebol", lembrou à Goal. "Meu irmão me disse que um olheiro do PSV estava presente em um torneio em que participei e ele disse que eu receberia um convite. E, quando isso acabou caindo no tapete de casa, eu soube imediatamente do que se tratava".

"Eles organizaram um dia de talentos em um domingo, onde tive a chance de mostrar o que posso fazer. Eu fui por dois ou três deles e eles me disseram que queriam que eu ficasse".

Ihattaren, que tem raízes marroquinas e ainda pode jogar internacionalmente pelo time norte-africano (adiou essa decisão enquanto seu pai luta contra o câncer), voou pelas várias categorias no PSV, jogando acima da faixa etária em todos os níveis.

"O modo como ele se desenvolveu foi espetacular", disse à Goal o ex-atacante do PSV e do , Ruud van Nistelrooy, que agora treina o time de Sub-19 do PSV. "Ele se juntou a nós, das equipes Sub-17 e Sub-19, mas era mais jovem do que todos, então eu pensei que ele precisaria de pelo menos uma temporada para se desenvolver e se acostumar com as coisas, mas ele se desenvolveu como um foguete".

"Ele se juntou ao campo de treinamento de férias de inverno com o primeiro time na última temporada e apenas surpreendeu todo mundo. Isso não é normal com um jogador com 16 anos de idade, é claro. Eu estava dizendo a ele: 'Quero te desenvolver tanto que você dará o primeiro passo para o primeiro time e então não quero mais vê-lo aqui. 'É assim que acho que deve ser porque para jogadores que vão e voltam é muito difícil. Ele conseguiu se desenvolver a tal velocidade que ele saiu e nunca o vimos voltar. "

Foi nesse campo de treinamento mencionado que Van Bommel teve um primeiro vislumbre de Ihattaren em um ambiente sênior, tendo trabalhado anteriormente com ele no nível Sub-19. Escusado será dizer que ele ficou impressionado.

"Ele tem a qualidade com a bola que é extraordinária para a idade", disse ele à Goal. "E é bom que ele esteja conosco porque está se desenvolvendo muito bem. Ele tem 17 anos, mas acho que está aprendendo mais do que na academia de jovens, porque estava no topo da academia de jovens. E não importa se você tem 16, 17 ou 19 - se você é bom, precisa treinar com o primeiro time ".

Ihattaren não olhou para trás desde que estreou na equipe de Van Bommel como substituto de última hora contra o Groningen em 26 de janeiro. Ele fez mais 15 aparições na Eredivisie antes do final da campanha, incluindo quatro partidas, e apesar de não ter conseguido para marcar ou dar assistência, seu potencial já era claro, o que o levou a ser nomeado na lista NxGn da Goal dos melhores 50 jogadores adolescentes do mundo em março.

Previsivelmente, esse entusiasmo viu o adolescente começar a se relacionar com uma série de grandes clubes da Europa, com e citados como possíveis destinos. No entanto, o PSV se moveu rapidamente e, em março, empatou Ihattaren com um novo contrato que o manterá no Philips Stadion até pelo menos 2022.

"Eu sempre tive um plano claro e estou seguindo esse plano no momento", disse ele. "A preferência era sempre permanecer no PSV, isso era sensato.

"Dinheiro não é a coisa mais importante na minha opinião. Ainda sou jovem e tenho muito a aprender. Estou melhorando o tempo todo. Preciso fazer muito mais antes de começar a pensar no próximo passo na minha carreira. Quero me tornar o craque do PSV o mais rápido possível, quero me tornar importante para o clube, alegrar os fãs e conquistar o título - mais de uma vez. E, no final, gostaria de ganhar muito. Mas estou feliz no PSV por enquanto e não tenho pressa em seguir em frente. "

Com seu futuro não sendo debatido no curto prazo, Ihattaren não perdeu tempo em iniciar esse caminho para se tornar o craque do clube. O seu primeiro golo pelo clube foi em 18 de agosto contra o Heracles e ele apoiou-o em todos os jogos de qualificação do PSV na contra Apollon Limassol antes do final do mês.

Avançando para setembro, ele se tornou o jogador mais jovem de todos os tempos a dar duas assistências em uma partida da , enquanto o PSV iniciava sua campanha em grupo com uma vitória por 3-2 sobre o gigante português CP. Dado que Ihattaren admite abertamente que idolatrava a criatividade de Ronaldinho quando criança, sua capacidade de brincar é uma pequena surpresa, mesmo que ele demonstre maturidade futebolística além dos anos.

"Ele tem a qualidade de tomar a decisão certa em uma situação difícil. E isso não é normal", explica Van Bommel. "Falamos sobre se você tem uma boa decisão em uma situação difícil, então isso é bom. Mas nem sempre é assim e ele tem apenas 17 anos. Ele está brincando com os caras mais velhos e faz as mesmas coisas que fez na academia de jovens. Se você pode fazer isso, então você é um bom jogador ".

Ihattaren ainda vê espaço para melhorias, principalmente nos aspectos menos atraentes de seu jogo, dizendo: "Tenho que me tornar mais eficiente e mais consistente quando se trata do lado defensivo do meu jogo. Não posso deixar acontecer que eu rastrear uma vez e depois relaxar na próxima. Eu sempre tenho que jogar em um nível alto ".

Dada a rapidez com que ele subiu na hierarquia e se tornou o coração de um clube europeu de destaque, há poucas dúvidas de que ele poderá rapidamente adaptar seu jogo para permitir essa melhoria. A partir daí, o céu parece ser o limite para um jogador que nem faz 18 anos até fevereiro.

"Devo admitir que realmente não gosto de falar de mim mesmo, mas acho que tenho algo especial", conclui Ihattaren ao avaliar seu próprio potencial. Neste momento, mesmo isso parece um eufemismo.