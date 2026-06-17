Modrić se junta a Ronaldo na lista dos veteranos... e um número excepcional para Bellingham

O confronto entre Inglaterra e Croácia na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 ganha importância adicional devido aos números históricos dos astros das duas seleções, Luka Modrić e Jude Bellingham.

As duas seleções europeias se enfrentam nesta quarta-feira à noite no estádio “AT&T”, na abertura dos jogos do último grupo da Copa do Mundo.

Modrić continua desafiando o tempo, apesar de já ter completado 40 anos; o capitão da seleção croata se prepara para disputar mais uma edição da Copa do Mundo, em um cenário que reflete sua excepcional continuidade nos mais altos níveis há quase duas décadas.

Por outro lado, Bellingham chega à partida com apenas 22 anos, mas já possui uma carreira internacional repleta de conquistas que o tornou uma das maiores estrelas de sua geração no futebol europeu e mundial.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, Modrić tornou-se o quarto jogador europeu a participar de cinco edições diferentes ou mais da Copa do Mundo, após ter disputado as edições de 2006, 2014, 2018, 2022 e 2026, juntando-se a uma lista que inclui o português Cristiano Ronaldo (6 edições) e os alemães Lothar Matthäus e Manuel Neuer.

Além disso, a rede francesa “Stats Foot” destacou que o capitão da Croácia se tornou o terceiro jogador de linha mais velho a disputar uma partida da Copa do Mundo, com 40 anos e 260 dias, atrás do camaronês Roger Milla, que jogou aos 42 anos e 39 dias, e do português Cristiano Ronaldo, que disputou a atual edição do torneio com 41 anos e 132 dias.

Por outro lado, Bellingham continua quebrando recordes ainda jovem. A rede “Opta” informou que o astro da Inglaterra se tornou o jogador europeu mais jovem da história a disputar quatro grandes torneios diferentes, entre Copa do Mundo e Euro, com apenas 22 anos e 353 dias.

Bellingham, jogador do Real Madrid, representou a seleção inglesa na Copa do Mundo de 2022, no Euro 2020 e no Euro 2024, e participará da Copa do Mundo de 2026.