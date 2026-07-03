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Hussein Hamdy

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Modrić critica duramente o VAR após a eliminação diante da Portugal

L. Modric
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Uma despedida amarga

Luka Modrić, capitão da Croácia, fez uma crítica contundente ao sistema de vídeo e às decisões da arbitragem após a eliminação de seu país da Copa do Mundo, na derrota para a Portugal.

A delegação croata deixou o estádio do Toronto FC duas horas após o término da partida, e Modrić foi o último a sair, visivelmente abalado ao saber que sua última partida na Copa do Mundo já era coisa do passado.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Modrić fez questão de parar para falar com a imprensa sobre a decisão polêmica e a anulação do gol de Josko Gvardiol nos acréscimos, que teria levado a partida para a prorrogação.

Modrić começou sua declaração com um tom fortemente crítico, afirmando: “O que o árbitro nos disse? Ele disse que Matanović tocou na bola, mas vimos as imagens e não há evidências de que ele a tenha tocado. Se ele não tocou na bola, não houve impedimento”.

O meio-campista croata continuou suas declarações abordando várias jogadas da partida, incluindo o pênalti marcado a favor da Portugal, que resultou no gol de empate em 1 a 1 marcado por Cristiano Ronaldo. Modrić disse: “Algumas coisas não correram como esperávamos. Aquele pênalti... Se fosse o contrário, o VAR nem teria entrado em ação.”

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E acrescentou: “No início, quando a tecnologia de vídeo foi introduzida, eu disse que não gostava dela. Depois, com o passar do tempo, ela se tornou útil para algumas coisas, mas eles a utilizam de forma errada ou seletiva, ou isso depende do tamanho do time”.

E continuou: “A tecnologia de vídeo deve intervir se a falta for 200% clara, mas, se não for o caso, e se estiver na zona cinzenta, ela não tem voz nem voto. Não faz sentido recorrer à tecnologia de vídeo. Isso não é pênalti. Ambas as equipes estavam se segurando e se empurrando; Vlasic não o derrubou, mas sim o segurou, e os dois caíram. Por isso, não se pode marcar um pênalti como esse em uma partida como esta”.

Luka deixou claro que discorda da forma como a arbitragem por vídeo é conduzida no futebol, afirmando: “É por isso que digo que ela deve ser usada se o erro for de 200%. Se você pode lidar com uma situação de uma forma ou de outra, não tem voz nem opinião. Isso me incomoda e sempre nos prejudica. O que aconteceu, aconteceu... Vamos seguir em frente, não vamos reclamar, mas, claro, há coisas que me incomodam porque o destino decide e determina o estado de espírito de tudo o que você faz, do que você sacrifica, de como você se destrói e luta por isso... Há jogadores jovens que vêm para cá e então fazem algo assim com eles... Isso sempre nos prejudica”.

E acrescentou: “Não vou falar mais sobre isso. Podemos nos orgulhar de como jogamos, de como lutamos e de como representamos a Croácia, especialmente no segundo tempo. Essa é a Croácia que todos conhecem, com a qual conquistamos respeito e amor no mundo. Nada mais, vamos seguir em frente. Agora vamos reorganizar as coisas e é só isso.”

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