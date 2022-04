ABC x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série C 2022

ABC e Paysandu entram em campo na noite desta quarta-feira (20), no Frasqueirão, a partir das 19h (de Brasília), pela primeira rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO ABC x Paysandu DATA Quarta-feira, 20 de abril de 2022 LOCAL Frasqueirão, Natal - RN HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thiago Mattos (SP)

Assistentes: Fabio baesteiro e Miguel Costa (SP)

Quarto árbitro: Moises Lima (RN)

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN vai transmitir o jogo desta quarta-feira, no Frasqueirão.

MAIS INFORMAÇÕES

O ABC conta com o apoio de sua torcida para vencer mais uma na Série C.

O Alvinegro vem de triunfo sobre o Ferroviário por 3 a 1.

Do outro lado, o Paysandu também ganhou no fim de semana, e goleou o Atlético-CE por 5 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviário 1 x 3 ABC Série C 16 de abril de 2022 ABC 4 x 2 América-RN Potiguar 13 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO ABC x Campinense Série C 23 de abril de 2022 21h (de Brasília) Altos x ABC Série C 1 de maio de 2022 16h (de Brasília)

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Paysandu 5 x 0 Atlético-CE Série C 17 de abril de 2022 Paysandu 3 x 1 Remo Parazão 6 de abril de 2022

Próximas partidas