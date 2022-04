Remo x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série C 2022

Remo e Vitória entram em campo na tarde deste sábado (9), no estádio Baenão, às 17h (de Brasília), pela primeira rodada da Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo e excluvia do DAZN, na internet.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

QUANDO É?

JOGO Remo x Vitória DATA Quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 LOCAL Baenão, Belém - PA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN vai transmitir o jogo deste sábado, no Baenão. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Remo chega para o duelo deste sábado empolgado pela conquista do Campeonato Paraense, após bater o seu maior rival, o Paysandu, na grande decisão.

Do outro lado, o Vitória ficou de fora das fases finais do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, mas segue vivo na Copa do Brasil, e agora "vira a chave" para buscar o acesso na Série C.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Paysandu 3 x 1 Remo Parazão 6 de abril de 2022 Remo 3 x 0 Paysandu Parazão 3 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manaus x Remo Série C 16 de abril de 2022 19h (de Brasília) Remo x Cruzeiro Copa do Brasil 19 de abril de 2022 21h30 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 2 x 0 Glória Copa do Brasil 23 de março de 2022 Vitória 2 x 1 Bahia de Feira Baiano 16 de março de 2022

Próximas partidas