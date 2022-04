Mirassol x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série C 2022

O Mirassol recebe o Paysandu nesta segunda-feira (25), no estádio José Maria de Campo Maia, às 20h (de Brasília), pela terceira rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Mirassol x Paysandu DATA Segunda-feira, 25 de abril de 2022 LOCAL José Maria de Campos Maia, Mirassol - SP HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Lucas Torezin (PR)

Assistentes: Jefferson da Silva e João Brischiliari (PR)

Quarto árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN vai transmitir o jogo desta segunda-feira, no estádio José Maria de Campos Maia.

MAIS INFORMAÇÕES

Em terceiro lugar com 6 pontos, o Mirassol entra em campo querendo manter a campanha 100% na Série C.

Já o Paysandu é o sexto, com 4 pontos, e também quer continuar com a invencibilidade na competição.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MIRASSOL

JOGO CAMPEONATO DATA Aparecidense 0 x 1 Mirassol Série C 17 de abril de 2022 Mirassol 2 x 1 Ferroviário Série C 10 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Figueirense x Mirassol Série C 1 de maio de 2022 11h (de Brasília) Mirassol x Campinense Série C 7 de maio de 2022 11h (de Brasília)

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 1 x 1 Paysandu Série C 20 de abril de 2022 Paysandu 5 x 0 Atlético-CE Série C 17 de abril de 2022

Próximas partidas