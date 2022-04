Central Cordoba x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa da Liga Argentina

O Central Córdoba recebe o Boca Juniors neste sábado (23), no Estádio Alfredo Terrera, a partir das 19h (de Brasília), pela 12ª rodada da primeira fase da Copa da Liga Argentina. A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming Star+.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Central Córdoba x Boca Juniors DATA Sábado, 23 de abril de 2022 LOCAL Estádio Alfredo Terrera - Santiago del Estero, ARG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Yael Falcon Perez

ONDE VAI PASSAR?

A plataforma de streaming Star+ transmitirá o jogo deste sábado (23), no estádio Alfredo Terrera.

MAIS INFORMAÇÕES

O Central Córdoba é o 7º colocado do Grupo B, com 14 pontos, quatro a menos que o quarto colocado Boca Juniors, seu rival no sábado. Os quatro primeiros colocados de cada um dos dois grupos se classificam para os play-offs. O Central busca uma vitória improvável para colar no time azul e amarelo e buscar uma vaga no mata-mata.

O Central venceu apenas três de seus 10 jogos disputados na competição. Além disso, foram cinco empates e três derrotas.

Já o Boca Juniors chega para confirmar seu favoritismo e se firmar entre os classificados para a fase eliminatória. O time de Sebastián Battaglia pode assumir a vice-liderança do grupo, dependendo de uma combinação de resultados.

O Boca jogou 11 partidas, venceu quatro, empatou seis e perdeu apenas uma, para o Huracán.

Uma curiosidade dessa partida é que Boca e Central se enfrentaram pela Liga Argentina em dezembro de 2021. Naquela ocasião, com a partida em La Bombonera, o duelo acabou com o placar de 8 a 1 para os xeneizes.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Central Córdoba

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Central Córdoba 3 x 3 Arsenal de Sarandí Copa da Liga Argentina 15 de abril de 2022 Vélez Sarsfield 1 x 2 Central Córdoba Copa da Liga Argentina 20 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Godoy Cruz x Central Córdoba Copa da Liga Argentina 30 de abril de 2022 17h (de Brasília) Central Córdoba x Lanús Copa da Liga Argentina 08 de maio de 2022 17h (de Brasília)

Boca Juniors

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 1 x 1 Lanús Copa da Liga Argentina 17 de abril de 2022 Boca Juniors 1 x 1 Godoy Cruz Copa da Liga Argentina 20 de abril de 2022

Próximas partidas