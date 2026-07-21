Modelo holandesa critica duramente Okoye e leva o goleiro à Justiça

Jelicia Westhoff, uma modelo holandesa, acusa Maduka Okoye de violência doméstica, maus-tratos e negligência em relação ao filho deles. Westhoff critica duramente o ex-goleiro do Sparta Rotterdam no Instagram e chega até a levá-lo à Justiça.

“Você não liga para o seu filho, não vê o seu filho. Porque está ocupado demais punindo a mãe dele. Seu filho, que você tanto queria quando ainda estava sem um tostão e eu tive que te dar dinheiro”, desabafa Westhoff no Instagram.

“Você acha que eu sou burra o suficiente para ficar com alguém assim?”, diz Westhoff, que afirma se sentir intimidada pelas pessoas do círculo de Okoye. “Quando alguém tem uma imagem, pode fazer o que quiser. Se você não fizer o que ele quer, uma equipe inteira vem atrás de você. Mas quer saber? Deixe que eu seja a pessoa má, eu não me importo mais.”

Westhoff hesitou por muito tempo sobre possíveis medidas adicionais. “Eu tinha tanto medo de te levar à Justiça, tanto medo de registrar queixa, tanto medo de fazer alguma coisa porque sabia que você iria punir nosso filho. Sabe, eu mantive a calma e te dei um milhão de chances, e você cuida dele? Não. Porque você precisa vê-lo na minha casa, senão não pode ser pai.”

A modelo confirmou ao jornal *De Telegraaf* que Okoye mal se importa com o filho deles. O goleiro da Nigéria também não se importou quando o menino foi internado quatro vezes na UTI.

As acusações ganham destaque agora que Okoye foi visto em Veneza com Cardi B, uma rapper americana que faz sucesso no mundo da música internacional. Já há algum tempo circulam rumores de que o goleiro tem um relacionamento com a cantora.

Westhoff conclui a postagem no Instagram dizendo que Okoye não a traiu apenas com mulheres. “Mas também com homens.”