O kicker informa que, nesta semana, um obstáculo importante no caminho para a transferência do goleiro para o Main teria sido superado por meio de uma medida bastante incomum.

Segundo a publicação, Atubolu teria renovado seu contrato com o SC, que ia até 2027. Em princípio, uma decisão surpreendente para um jogador que deseja sair, mas que, neste caso, aumenta a probabilidade de uma ida para Frankfurt nesta janela de transferências ainda em andamento.

O pano de fundo é que o Frankfurt quer contratar o ex-goleiro da seleção sub-21 como novo camisa 1, mas atualmente não consegue bancar financeiramente uma compra em definitivo. O modelo de um empréstimo de um ano com obrigação de compra ou opção de compra até então não teria sido possível, já que o contrato de Atubolu terminaria após a próxima temporada. Jogadores com contrato perto do fim não podem ser emprestados.

Assim, essa alternativa agora é possível e provavelmente também a mais provável. De acordo com o kicker, desde a noite de domingo há contato entre os dirigentes dos dois clubes com o objetivo de chegar rapidamente a um acordo. O desejo da SGE seria que Atubolu já defendesse o gol no sábado, na primeira rodada da nova temporada da Bundesliga, contra o Union Berlin.

O futuro do jogador de 24 anos é um grande tema há semanas. Já faz algum tempo que está claro que ele gostaria de deixar o Freiburg. Por isso, o finalista da Liga Europa também contratou cedo Mio Backhaus (22), do Werder Bremen, como substituto, por 12 milhões de euros. Atubolu, no entanto, ainda não tem um novo clube. A mudança desejada para a Premier League não se concretizou, e os rumores sobre uma transferência para nomes grandes como Juventus ou Olympique de Marselha também não avançaram.

Quanto custaria uma transferência de Noah Atubolu para o Eintracht Frankfurt?

Em meio à situação travada, Atubolu chegou a se separar de sua agência de empresários e agora teria se decidido por uma transferência dentro da Bundesliga, para o Eintracht.

A suposta renovação, no entanto, também tem vantagens para o Freiburg: com isso, está afastado o risco de perder seu antigo camisa 1 sem custos após a próxima temporada, no pior cenário. Originalmente, os chefes do clube esperavam receber 20 milhões de euros por Atubolu, mas agora fala-se em uma exigência de 15 milhões de euros.

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À margem da vitória sobre o Fortuna Düsseldorf na primeira rodada da Copa da Alemanha no fim de semana passado (5 a 1), o técnico do SCF, Julian Schuster (41), já havia se manifestado sobre uma possível ida de Atubolu para o Eintracht: "Em princípio, o Frankfurt é um clube muito, muito grande na Alemanha. Portanto, essa pode ser uma possibilidade, de que ele fique sob as traves lá."

Além disso, ele ressaltou que Atubolu, em caso de transferência, chegaria em ótima forma ao novo clube e que o goleiro, que nos próximos anos também deve ser uma opção séria para a seleção alemã, não foi afastado dos treinamentos. "Estamos sempre em contato e então o integramos adequadamente aos nossos treinamentos. Essa é a nossa tarefa e a nossa obrigação quando alguém tem contrato. E ele tem. Por isso, procuramos dar carga e treiná-lo para que ele esteja, em princípio, em um novo nível", disse Schuster.



