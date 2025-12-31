Moçambique x Camarões: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Moçambique e Camarões se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 16h (de Brasília), no Estádio de Agadir, no Marrocos, pela última rodada da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na liderança do Grupo F, com os mesmos quatro pontos da Costa do Marfim, Camarões entra em campo buscando confirmar a classificação para as oitavas de final da Copa Africana de Nações. Até o momento, a equipe soma uma vitória por 1 a 0 sobre o Gabão e um empate por 1 a 1 contra a Costa do Marfim.

Do outro lado, Moçambique ocupa a terceira colocação, com três pontos, e segue vivo na disputa por uma vaga no mata-mata da Copa Africana de Nações. Em duas partidas, a seleção foi derrotada pela Costa do Marfim por 1 a 0 e, na sequência, venceu o Gabão por 3 a 2.

Moçambique: Ernan Siluane, Diogo Calila, Edson Mexer, Reinildo Mandava, Bruno Langa, Alfons Amade, Guima, Geny Catamo, Dominguês, Witi, Faisal Abdul Bangal.

Camarões: Devis Epassy, Nouhou Tolo, Che Malone, Samuel Kotto, Junior Tchamadeu, Carlos Baleba, Arthur Ebong, Danny Namaso, Darlin Yongwa, Bryan Mbeumo, Etta Eyong.

Desfalques

Moçambique

Sem desfalques confirmados.

Camarões

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

