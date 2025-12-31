+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Africa Cup of Nations
team-logoMoçambique
Stade Adrar
team-logoCamarões
Mounique Vilela

Moçambique x Camarões: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Seleções se enfrentam nesta quarta-feira (31), no Estádio de Agadir; confira a transmissão e outras informações do jogo

Moçambique e Camarões se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 16h (de Brasília), no Estádio de Agadir, no Marrocos, pela última rodada da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na liderança do Grupo F, com os mesmos quatro pontos da Costa do Marfim, Camarões entra em campo buscando confirmar a classificação para as oitavas de final da Copa Africana de Nações. Até o momento, a equipe soma uma vitória por 1 a 0 sobre o Gabão e um empate por 1 a 1 contra a Costa do Marfim.

Do outro lado, Moçambique ocupa a terceira colocação, com três pontos, e segue vivo na disputa por uma vaga no mata-mata da Copa Africana de Nações. Em duas partidas, a seleção foi derrotada pela Costa do Marfim por 1 a 0 e, na sequência, venceu o Gabão por 3 a 2.

Moçambique: Ernan Siluane, Diogo Calila, Edson Mexer, Reinildo Mandava, Bruno Langa, Alfons Amade, Guima, Geny Catamo, Dominguês, Witi, Faisal Abdul Bangal.

Camarões: Devis Epassy, Nouhou Tolo, Che Malone, Samuel Kotto, Junior Tchamadeu, Carlos Baleba, Arthur Ebong, Danny Namaso, Darlin Yongwa, Bryan Mbeumo, Etta Eyong.

Africa Cup of Nations
Moçambique crest
Moçambique
MOZ
Camarões crest
Camarões
CAM

Desfalques

Moçambique

Sem desfalques confirmados.

Camarões

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

crest
Africa Cup of Nations - Grp. F
Stade Adrar

Retrospecto recente

MOZ
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

CAM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/2
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

MOZ

Outros

CAM

0

0

Empate

4

Vitórias

2

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
2/4
Ambos os times marcam
2/4

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

0