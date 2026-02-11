Mixto-MT x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2026

Mixto-MT e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 21h (de Brasília), no Estádio Dutrinha, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2026 A partida terá transmissão ao vivo do canal TV Brasil, na TV aberta (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

O Flamengo inicia a disputa do Campeonato Brasileiro Feminino em busca do seu segundo título nacional. Embaladas pela conquista do Campeonato Carioca no fim de 2025, as rubro-negras chegam confiantes após a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, na última segunda-feira (9), pela Copa Rio.

Sob o comando do técnico Celso Silva, o Flamengo reforçou o elenco para a temporada. Entre as novidades estão a meia Maisa, ex-América, e a zagueira Layza, que chegam para fortalecer o grupo na briga pelo título do Brasileirão Feminino.

Do outro lado, o Mixto-MT faz sua estreia no torneio. A equipe mato-grossense garantiu vaga na competição após as desistências de Fortaleza e Real Brasília, marcando sua primeira participação na elite do futebol feminino nacional.

Flamengo feminino: Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Layza Cavalcanti e Jucinara; Ju Ferreira, Letícia e Mariana; Maisa, Laysa e Cristiane. Técnico: Celso Silva.

Mixto-MT feminino: Thais Helena; Suyane, Silvana, Lorena e Natalia; Sara, Karol Alves, Andressa e Priscila; Debinha, Isa Rangel e Gessica. Técnico: Adilson Galdino.

Desfalques

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Mixto-MT

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Estádio Dutrinha - Cuiabá, MT

