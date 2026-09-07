Missão de resgate: definida a data de chegada de Ziyech ao Brasil

O astro marroquino Hakim Ziyech se prepara para encarar um novo desafio em sua carreira profissional, depois de ser definida a data de sua chegada ao Brasil para concluir sua transferência às fileiras do Botafogo, num passo que lhe abre uma nova página fora da Europa, África e Ásia.

O confiável jornalista italiano Fabrizio Romano confirmou, por meio de sua conta na plataforma X, que Ziyech chegará ao Brasil na terça-feira para assinar os contratos de sua adesão oficial ao Botafogo, apontando que o negócio foi finalizado em definitivo, restando apenas a assinatura oficial e o anúncio da contratação, isso após a saída do jogador do Wydad marroquino em uma transferência gratuita.

Ziyech havia encerrado seu vínculo com o Wydad de Casablanca após uma passagem curta, tornando-se um jogador livre, o que permitiu ao Botafogo fechar o negócio sem arcar com qualquer valor financeiro.

De acordo com relatos da imprensa francesa, o jogador marroquino aceitou a proposta do clube brasileiro após um período de hesitação, decidindo-se, por fim, a viver sua primeira experiência no Campeonato Brasileiro, com um contrato que se estende até dezembro de 2028.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

O Botafogo espera que a contratação de Ziyech represente um forte impulso para a equipe, que busca melhorar seus resultados no Campeonato Brasileiro, onde ocupa atualmente a décima terceira posição, com 30 pontos em 24 partidas, contando com a grande experiência do jogador adquirida ao longo de sua trajetória nos gramados europeus para tirá-la dessa situação.

A transferência para o Botafogo representa o início de uma nova fase para o astro marroquino de 33 anos, que já atuou por clubes de destaque como Twente, Ajax, Chelsea e Galatasaray, antes de retornar ao Wydad, decidindo agora encarar uma aventura inesperada no futebol brasileiro, em busca de recuperar seu brilho e voltar ao seu melhor nível.

Leia também:

"Expulsem o Marrocos primeiro": torcedores de Ceuta rejeitam a Espanha como sede da Copa de 2030