Mirassol x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Mirassol e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Estádio Maião, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Boavista, pelo Campeonato Carioca, o Vasco volta suas atenções para a estreia no Brasileirão. Na última temporada, o Gigante da Colina encerrou o torneio nacional na 14ª colocação, garantindo vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ao todo, a equipe disputou 38 partidas, com 13 vitórias, seis empates e 19 derrotas.

Para o início do Brasileirão, o técnico Fernando Diniz terá desfalques importantes. Anunciado oficialmente pelo Bournemouth, o atacante Rayan não veste mais a camisa vascaína. Além disso, os recém-contratados Brenner e Hinestroza ainda não foram regularizados e, por isso, não poderão ficar à disposição da comissão técnica.

Do outro lado, o Mirassol chega embalado após ser a grande surpresa do Brasileirão 2025. A equipe paulista terminou a competição na quarta colocação, com 67 pontos, garantindo vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Para o duelo em casa, o técnico Rafael Guanaes deve repetir a mesma formação que goleou o São Bernardo por 4 a 0, pelo Campeonato Paulista.

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, William Machado, Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, Shaylon; Galeano, Alesson e André Luís.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes, Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e GB.

Desfalques

Mirassol

Firmino Negueba e Edson Carioca estão lesionados.

Vasco

Mateus Carvalho e Jair seguem no departamento médico.

Quando é?

Data: quinta-feira, 29 de janeiro de 2026

quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Estádio Maião - Mirassol, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

MIR Outros VAS 2 Vitórias 0 Empate 0 Vasco 0 - 2 Mirassol

Mirassol 3 - 2 Vasco 5 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 1/2

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis