Mirassol x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (1), no Estádio Maião; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Sport se enfrentam neste domingo (01), às 11h (de Brasília), no Estádio Maião, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Embalado por duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, o Mirassol busca se aproximar do G-4 do Brasileirão. Atualmente, a equipe ocupa a parte intermediária da tabela, com 14 pontos e 46% de aproveitamento.

"Sobre favoritismo eu não vejo assim, não é, em nenhum jogo vai ter esse cenário e não temos essa preocupação. A questão da vitória é a zona de conforto, só isso. Em relação a ser favorito, não fico preocupado dos jogadores estares pensando isso, o que me preocupa o torcedor. Olhar para a parte de baixo da tabela e ver como um adversário debilitado é muito errado, é falta de conhecimento. Vai ser um jogo duro que vamos precisar de mais uma vez o apoio do torcedor", afirmou o técnico Rafael Guanaes.

Mais artigos abaixo

Já o Sport vive momento de pressão para se afastar da zona de rebaixamento. Na lanterna, com apenas três pontos, o Leão da Ilha ainda busca a primeira vitória no torneio. Em 10 partidas, acumula três empates e sete derrotas.

Prováveis escalações

Mirassol: Walter, Lucas Ramon, Jemmes, João Victor, Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho, Negueba, Yago Felipe, Gabriel, Edson Carioca .

Sport: Caíque França, Lucas Cunha, Antônio Carlos, Chico, Hereda, Atencio, Zé Lucas, Lucas Lima, Igor Cariús, Barleta e Pablo.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Sport

Sérgio Oliveira cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Gonçalo Paciência segue lesionado.

Quando é?