+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Paulista
team-logoMirassol
team-logoSão Paulo
ASSISTA COM A
Mounique Vilela

Mirassol x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (11), no Estádio Campos Maia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e São Paulo se enfrentam neste domingo (11), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Campos Maia, pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 23º título do Campeonato Paulista, o São Paulo estreia na temporada com o elenco quase completo. Calleri e Lucas Moura treinam sem restrições físicas, e a tendência é que ambos comecem a ganhar minutagem já nas primeiras rodadas do Paulistão.

Do outro lado, o Mirassol chega embalado após surpreender no Brasileirão, onde terminou na quarta colocação. Sob o comando do técnico Rafael Guanaes, a equipe passa por um processo de reformulação neste início de temporada, especialmente após as saídas de Jemmes e Danielzinho.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Lucas Oliveira, João Victor e Reinaldo; Yuri Lara, Denilson, Eduardo e Lucas Mugni; André Luis e Nathan Fogaça.

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares (Maik), Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell; Ferreira (Tapia) e Luciano.

Paulista
Mirassol crest
Mirassol
MIR
São Paulo crest
São Paulo
SAP

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Ryan Francisco, André Silva e Luan estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: domingo, 11 de janeiro de 2026
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Campos Maia - Mirassol, SP 

Retrospecto recente

MIR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

SAP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/11
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

MIR

Outros

SAP

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

7

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade
0