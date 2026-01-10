Mirassol x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Mirassol e São Paulo se enfrentam neste domingo (11), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Campos Maia, pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 23º título do Campeonato Paulista, o São Paulo estreia na temporada com o elenco quase completo. Calleri e Lucas Moura treinam sem restrições físicas, e a tendência é que ambos comecem a ganhar minutagem já nas primeiras rodadas do Paulistão.

Do outro lado, o Mirassol chega embalado após surpreender no Brasileirão, onde terminou na quarta colocação. Sob o comando do técnico Rafael Guanaes, a equipe passa por um processo de reformulação neste início de temporada, especialmente após as saídas de Jemmes e Danielzinho.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Lucas Oliveira, João Victor e Reinaldo; Yuri Lara, Denilson, Eduardo e Lucas Mugni; André Luis e Nathan Fogaça.

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares (Maik), Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell; Ferreira (Tapia) e Luciano.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Ryan Francisco, André Silva e Luan estão no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 11 de janeiro de 2026

domingo, 11 de janeiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio Campos Maia - Mirassol, SP

Retrospecto recente

