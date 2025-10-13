+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoMirassol
team-logoInternacional
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Mirassol x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), no Estádio Campos Maia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 20h (de Brasília), no Estádio Campos Maia, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há três rodadas, com duas derrotas e um empate, o Mirassol volta a campo em busca da recuperação. Atualmente em quarto lugar, com 46 pontos, a equipe tem três de vantagem sobre o Botafogo, que ocupa a quinta posição.

Brasileirão
Vitória crest
Vitória
VIT
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Brasileirão
São Paulo crest
São Paulo
SAP
Internacional crest
Internacional
INT

Por outro lado, o Internacional luta na parte inferior da tabela. O Colorado ocupa o 15º lugar, com 32 pontos e um jogo a menos, estando a sete pontos do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Mirassol: Muralha; Ramon, João Victor, Jemmes, Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, Marques, Alesson e Cristian.

Internacional: Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Braian Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bernabei; Gustavo Prado (Óscar Romero ou Ricardo Mathias) e Vitinho.

Escalações de Mirassol x Internacional

MirassolHome team crest

4-3-3

Formação

3-4-2-1

Home team crestINT
23
A. Muralha
3
Jemmes
34
Joao Victor
20
D. Borges
6
Reinaldo
27
Gabriel
8
Danielzinho
25
Neto
12
Guilherme
77
A. Batista
11
Negueba
24
Anthoni
4
Vitao
41
V. Gabriel
25
G. Mercado
26
A. Bernabei
8
B. Henrique
10
Alan Patrick
35
B. Aguirre
11
O. Romero
29
Thiago Maia
28
Vitinho

3-4-2-1

INTAway team crest

MIR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Guanaes

INT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Diaz

Desfalques

Mirassol

Walter cumprirá suspensão, enquanto Edson Carioca e Matheus Sales estão machucados.

Internacional

Rafael Borré, Alan Benítez e Carbonero estão com suas respectivas seleções, enquanto Sergio Rochet, Alan Rodríguez e Richard estão lesionados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 15 de outubro de 2025
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Estádio Campos Maia - Mirassol, SP 

Retrospecto recente

MIR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

No primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 1 a 1.

MIR

Um

INT

0

1

Empate

0

1

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
0/1
Ambos os times marcam
1/1

Classificação

Links úteis

0