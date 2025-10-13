Mirassol x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Mirassol e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 20h (de Brasília), no Estádio Campos Maia, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na partida entre Mirassol e Internacional, muitos espectadores buscam intensificar suas experiências ao assistir. Para os interessados em apostas esportivas, utilizar o código promocional BetBoom pode oferecer condições e ofertas exclusivas, aprimorando o envolvimento e adicionando uma camada extra de emoção ao jogo.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há três rodadas, com duas derrotas e um empate, o Mirassol volta a campo em busca da recuperação. Atualmente em quarto lugar, com 46 pontos, a equipe tem três de vantagem sobre o Botafogo, que ocupa a quinta posição.

Por outro lado, o Internacional luta na parte inferior da tabela. O Colorado ocupa o 15º lugar, com 32 pontos e um jogo a menos, estando a sete pontos do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Mirassol: Muralha; Ramon, João Victor, Jemmes, Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, Marques, Alesson e Cristian.

Internacional: Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Braian Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bernabei; Gustavo Prado (Óscar Romero ou Ricardo Mathias) e Vitinho.

Desfalques

Mirassol

Walter cumprirá suspensão, enquanto Edson Carioca e Matheus Sales estão machucados.

Internacional

Rafael Borré, Alan Benítez e Carbonero estão com suas respectivas seleções, enquanto Sergio Rochet, Alan Rodríguez e Richard estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 15 de outubro de 2025

quarta-feira, 15 de outubro de 2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Estádio Campos Maia - Mirassol, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

No primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 1 a 1.

MIR Um INT 0 1 Empate 0 Internacional 1 - 1 Mirassol 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação

Links úteis