Brasileirão
team-logoMirassol
team-logoFluminense
Mounique Vilela

Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (10), no Estádio Campos Maia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h (de Brasília), no Estádio Campos Maia, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Embalado por três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, o Fluminense vem de vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 0 na última rodada. Em sétimo lugar, com 38 pontos, o Tricolor tem dois jogos a menos disputado e está a cinco pontos do Botafogo, equipe que fecha o G-4.

Por outro lado, o Mirassol ocupa a sexta posição, com 43 pontos. Sem vencer há três jogos, com duas derrotas e um empate, a equipe não poderá contar com Lucas Ramon e José Aldo, suspensos.

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Canobbio e Cano.

Escalações de Mirassol x Fluminense

MirassolHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestFLU
22
Walter
20
D. Borges
34
Joao Victor
6
Reinaldo
3
Jemmes
8
Danielzinho
25
Neto
27
Gabriel
17
C. Renato
77
A. Batista
12
Guilherme
1
Fabio
6
Rene
22
J. Freytes
3
T. Silva
2
S. Xavier
8
Martinelli
11
Keno
32
L. Acosta
17
A. Canobbio
35
Hercules
99
J. Kennedy

4-2-3-1

FLUAway team crest

MIR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Guanaes

FLU
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Zubeldia

Desfalques

Mirassol

Lucas Ramon e José Aldo vão cumprir suspensão, enquanto Edson Carioca e PH estão machucados.

Fluminense

Paulo Henrique Ganso e Nonato estão lesionados. Já Serna foi convocado pela Seleção Colombiana.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 08 de outubro de 2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Estádio Campos Maia - Mirassol, SP

Retrospecto recente

MIR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

FLU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Classificação

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

