Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Mirassol e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h (de Brasília), no Estádio Campos Maia, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, o Fluminense vem de vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 0 na última rodada. Em sétimo lugar, com 38 pontos, o Tricolor tem dois jogos a menos disputado e está a cinco pontos do Botafogo, equipe que fecha o G-4.

Por outro lado, o Mirassol ocupa a sexta posição, com 43 pontos. Sem vencer há três jogos, com duas derrotas e um empate, a equipe não poderá contar com Lucas Ramon e José Aldo, suspensos.

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Canobbio e Cano.

Desfalques

Mirassol

Lucas Ramon e José Aldo vão cumprir suspensão, enquanto Edson Carioca e PH estão machucados.

Fluminense

Paulo Henrique Ganso e Nonato estão lesionados. Já Serna foi convocado pela Seleção Colombiana.

Quando é?

Data: quarta-feira, 08 de outubro de 2025

quarta-feira, 08 de outubro de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Estádio Campos Maia - Mirassol, SP

Retrospecto recente

