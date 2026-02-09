Goal.com
Brasileirão
team-logoMirassol
team-logoCruzeiro
Mounique Vilela

Mirassol x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), no Estádio Maião; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), no Estádio Maião, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o América-MG por 2 a 0 no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro volta suas atenções para o Brasileirão em busca da primeira vitória na competição. Atualmente na lanterna, a Raposa ainda não somou pontos e vem de duas derrotas consecutivas: um revés por 4 a 0 para o Botafogo e outro por 2 a 1 diante do Coritiba.

Do outro lado, o Mirassol chega pressionado após a derrota por 1 a 0 para o Capivariano, resultado que complicou sua situação no Campeonato Paulista. No entanto, o cenário é diferente no Brasileirão. A equipe paulista ocupa a quarta colocação, com quatro pontos, e busca manter a invencibilidade no torneio. Até o momento, venceu o Vasco por 2 a 1 e empatou com o Remo em 2 a 2.

Para o confronto, o técnico Rafael Guanaes não sabe se poderá contar com Daniel Borges, com dores musculares.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Mirassol: Walter; Igor Formiga, Luiz Otávio, Willian Machado, Reinaldo (Igor Cariús); Neto Moura, Aldo Filho, Lucas Mugni; Alesson, Everton Galdino, Nathan Fogaça.

Desfalques

Cruzeiro

Kauã Moraes, Chico da Costa, Jonathan Jesus, Matheus Cunha e Marquinhos estão no departamento médico.

Mirassol

José Aldo está em negociação com o Santos e não tem sido relacionado, enquanto Edson Carioca, André Luis e Renato Marques estão machucados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Maião - Mirassol, SP 

Retrospecto recente

Classificação

