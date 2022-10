Mirassol x ABC: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pelo jogo de volta da grande decisão da Série C; veja como acompanhar ao vivo na internet

Agora vale a taça! Mirassol e ABC entram em campo neste sábado (8), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta da grande final da Série C. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na Band, na TV aberta, no DAZN, no streaming, e no Tik Tok, na internet.

Após empatarem sem gols no jogo de ida, quem vencer a partida fica com a taça da Série C. De um lado, o Mirassol - melhor equipe do campeonato na primeira fase - quer o triunfo para coroar a sua temporada e viu a sua torcida esgotar todos os ingressos.

"É o jogo do ano para a gente. Jogando fora de casa, conseguimos um resultado positivo, por ser uma final, e agora temos a oportunidade de decidir junto à nossa torcida. Conseguimos garantir o acesso histórico à Série B do ano que vem e temos a oportunidade de encerrar a temporada com chave de ouro", disse Vinícius Mingotti.

Do outro lado, o ABC aposta no seu poderio defensivo para evitar pressão na casa do adversário e mostrar a força no ataque.

"Durante toda a competição, a gente teve uma defesa muito sólida. Como a gente falou em outras entrevistas, a defesa começa lá no ataque, a bola chega lá atrás meio 'respingada' e facilita muito pra gente. Mas os meninos lá da frente têm total capacidade de chegar neste jogo e concluir em gols( ...) com a cabeça boa, a gente pode chegar lá, fazer um grande jogo e ser campeão", falou Richardson.

Escalações:

Escalação do provável MIRASSOL: Gasparotto, L. Duarte, L. Gustavo, Willian, Sam, Pará, Daniel, Paulinho, Mingotti, Camilo e Negueba.

Escalação do provável ABC: Matheus Nogueira, Marcos Vinícius, Ícaro, Richardson, Felipinho, Wellington Reis, Erick Varão, Calyson, Lucas Douglas, Wallyson e Henan.

Desfalques

ABC

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 8 de outubro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: estádio José Maria Campos Maia, Mirassol - SP

• Arbitragem: Paulo Zanovelli da Silva (árbitro), Felipe Costa de Oliveira e Fernanda Gomes Antunes (assistentes), Michel Costa Guimarães (quarto árbitro) e Rodrigo Nunes de Sá (AVAR)