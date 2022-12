Na mira do Cruzeiro, Bruno Valdéz pede US$ 1 milhão por ano

Mineiros têm interesse no zagueiro de 30 anos no mercado da bola. Ele fica livre do América do México em junho de 2023

O Cruzeiro tenta avançar nas tratativas com o zagueiro Bruno Valdez, do América do México, no mercado da bola. O clube iniciou tratativas com o estafe do defensor e já escutou a pedida salarial do atleta.

O paraguaio de 30 anos quer faturar US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões na cotação atual) por temporada, como soube a GOAL. O valor significaria remuneração de aproximadamente R$ 400 mil por mês, incluindo o valor do 13º salário.

A solicitação do atleta não está tão distante do que o clube planeja para um teto de gastos em 2023 — apenas três jogadores recebem salários superiores a R$ 300 mil no plantel atualmente, o goleiro Rafael Cabral, o meio-campista Nikão e o atacante Wesley.

Bruno Valdez está disposto a jogar no Brasil em 2023. No entanto, é necessário que o interessado chegue a um acordo com o América do México. O clube ainda conta com o jogador por mais seis meses, até o fim da temporada local, e precisa ser consultado sobre uma liberação antes do prazo estabelecido no vínculo.

O zagueiro paraguaio recebe US$ 120 mil (R$ 619,86 mil) por mês no atual contrato com o América do México. Ele está disposto a reduzir o valor para atuar no futebol brasileiro.