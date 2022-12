Cruzeiro tenta Bruno Valdez, zagueiro do América-MEX

Defensor de 30 anos tem contrato até 30 de junho de 2023, mas salário é considerado elevado

O Cruzeiro tem interesse na contratação de Bruno Valdez, zagueiro paraguaio do América, do México. O clube, inclusive, já abriu conversas para a chegada do atleta de 30 anos à Toca da Raposa II, como soube a GOAL.

Os mineiros tentam chegar a um acordo com o atleta com o intuito de assinar pré-contrato — ele tem vínculo até 30 de junho de 2023. As tratativas acontecem diretamente com o estafe do jogador.

O único empecilho para a contratação de Bruno Valdez neste momento é a questão salarial. O jogador recebe US$ 120 mil (R$ 634,36 mil na cotação atual) por mês, valor considerado acima dos padrões financeiros do clube de Belo Horizonte.

A diretoria tenta reduzir o valor recebido pelo jogador para chegar a um acordo no mercado da bola. As tratativas mais recentes são com este intuito. Posteriormente, em caso de êxito, a cúpula buscará a liberação antecipada por parte do América, do México.

Bruno Valdez é uma indicação do técnico Paulo Pezzolano ao departamento de futebol. O treinador já trabalhou no futebol mexicano entre 2019 e 2021 — ele foi comandante do Pachuca neste período e conhece bem o trabalho de Bruno Valdez.

Recentemente, ele foi oferecido ao Santos, mas a situação não avançou à época. O jogador é um nome que agradava também aos paulistas, porém, os salários foram o principal entrave.