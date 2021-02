Militão se lesiona, e Real Madrid tem apenas 12 atletas com condições de jogo

Time de Zidane perde Sergio Ramos, Eden Hazard e deve improvisar jogadores na sequência da La Liga

O Real Madrid vive temporada complicada na La Liga. No pior início de temporada de Zidane no comando da equipe espanhola, o treinador agora precisa se preocupar com outra questão - as lesões.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Com a lesão de Eder Militão na vitória por 2x1 contra o Huesca e a suspensão de Toni Kroos (que recebeu seu quinto cartão amarelo), o time galático conta com apenas 12 jogadores do time profissional disponíveis para o próximo duelo, contra o Getafe na terça (9).

Outras ausências importantes são as do zagueiro Sergio Ramos, que precisará ser operado, e de Eden Hazard, que sofre com lesões desde sua chegada ao clube espanhol, já tendo suas dificuldades comparadas às de Kaká em sua fraca passagem pelo clube.

A situação fica ainda mais delicada quando consideramos que, dos 12 atletas selecionáveis, dois são goleiros e outros dois são laterais esquerdos (Ferland Mendy e Marcelo). Isso significa que, além de improvisações, Zizou terá que contar com jogadores do Castilla, time B do Real.

Mais artigos abaixo

A preocupação fica por conta da sequência da temporada, que tem diversos jogos em seguida, além do retorno da Liga dos Campeões, onde o Real encara a Atalanta no próximo dia 24 de fevereiro, pela partida de ida das oitavas da competição.

Na La Liga os Blancos ocupam a segunda colocação, com 43 pontos conquistados contra os 50 do Atlético de Madrid, que ainda tem duas partidas a menos na competição. O time também é seguido de perto por Sevilla (com 42) e Barcelona, que também passa por momento ruim, com 40.