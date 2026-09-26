Milhões de documentos secretos: como Rui Pinto abalou o mundo do Manchester City?

Se você mencionar o nome de Rui Pinto para um torcedor do Manchester City fora do Etihad Stadium, é provável que o nome não provoque qualquer reação digna de nota. O torcedor inglês pode não saber quem é esse homem, ou talvez nunca tenha ouvido falar dele, mas o que é certo é que seu clube sabe muito bem o que ele fez.

Pinto, o hacker português que se transformou em uma das figuras mais controversas do futebol europeu, foi a mente por trás de vazamentos que abalaram clubes, jogadores e agentes, e cujos ecos chegaram ao centro de um dos maiores casos financeiros da história da Premier League.

Por trás da tela de seu computador, Pinto conseguiu acessar uma quantidade enorme de documentos e e-mails secretos, e depois publicou parte deles em seu famoso site "Football Leaks", dando início a uma longa jornada de investigações, tribunais, prisões e programas de proteção a testemunhas.

O Manchester City foi um dos clubes mais destacados cujos documentos apareceram nesses vazamentos, depois que foram reveladas correspondências internas relacionadas a acordos de patrocínio e pagamentos financeiros, informações que mais tarde se tornaram parte da grande controvérsia sobre o cumprimento das regras financeiras pelo clube.

E enquanto os desdobramentos do caso continuam, Pinto se viu no centro de uma história que transcende o próprio futebol: ele é um criminoso que roubou informações de maneira ilegal, ou um denunciante que revelou ao público o que acontecia por trás das portas fechadas?

A "BBC Sport" viajou pela Europa em busca do homem por trás dessa história, e se encontrou com um de seus antigos professores, com uma política portuguesa que defendeu seu direito à proteção como denunciante de irregularidades, com jornalistas que lidaram com os vazamentos e com um ex-consultor financeiro do Manchester City, além de acompanhar de perto uma das sessões de seu julgamento.

Talento precoce diante do computador

À primeira vista, é difícil imaginar que a criança que cresceu em condições modestas em Portugal pudesse se tornar, anos depois, uma das pessoas mais controversas do futebol europeu. Mas Mário Falcão, antigo professor de geografia de Rui Pinto, ainda o recorda como era nos anos de escola.

Falcão diz que Pinto era "um aluno totalmente comum", gentil e razoavelmente sociável, mas não exageradamente aberto. E sua relação com os professores era boa, apesar de suas frequentes ausências das aulas, enquanto seu pai acompanhava de perto seus assuntos escolares, o que acabou ajudando-o a concluir os estudos com facilidade.

Mas havia um aspecto que chamava claramente a atenção: seu talento em lidar com computadores. Falcão afirma: "Sem dúvida, ele era muito habilidoso com o computador. Todos os trabalhos que fazia para as disciplinas eram excelentes quando se concentrava neles".













Pinto, segundo seu antigo professor, levava uma vida idêntica à de seus pares; ia ao clube esportivo, frequentava restaurantes McDonald's e vivia os detalhes de um adolescente comum.

Cresceu na região de "Vila Nova de Gaia", situada na margem oposta do rio Douro em relação à cidade do Porto, a segunda maior cidade de Portugal. E ali, em uma rua ladeada por casas com fachadas revestidas de azulejos e telhados de telhas, passou parte de sua infância.

Já sua escola, a "Escola Secundária Almeida Garrett", gozava de boa reputação entre os moradores locais, a ponto de alguns a chamarem de "a universidade".

Seu pai, Francisco, trabalhava em uma fábrica de calçados antes de passar ao comércio de antiguidades, enquanto Pinto perdeu a mãe quando tinha onze anos de idade. E Falcão jamais imaginou que seu antigo aluno se tornaria, anos depois, um nome conhecido nos corredores dos tribunais e nos meios de comunicação mundiais.

E quando a identidade de Pinto veio à tona em 2019 como fundador do "Football Leaks", o choque foi grande para seus professores e conhecidos. Falcão diz: "Ficamos muito surpresos. Não imaginávamos que algo assim pudesse acontecer, ou que ele pudesse enfrentar problemas legais".

Depois, ele tenta explicar a grande transformação ocorrida na vida de seu aluno, dizendo: "Talvez tenha sido uma questão de imprudência juvenil, e de sua habilidade no uso de computadores, e talvez também de um certo fanatismo excessivo pelo clube".

Pinto era torcedor do Porto, e talvez essa identificação tenha desempenhado um papel em alguns de seus atos, mas seu antigo professor considera que o assunto talvez tenha ido além de simplesmente torcer por um clube. E acrescenta: "Talvez ele também sentisse aquela necessidade de justiça que os jovens frequentemente sentem".

Do Porto para o mundo: o nascimento do Football Leaks

Em 2015, Pinto deu o passo que mudaria sua vida para sempre. Fundou o site Football Leaks, que segundo ele surgiu com o objetivo de revelar "o lado oculto do futebol".

No início, ninguém sabia a identidade da pessoa por trás do site. Ele usava o pseudônimo "John", e começou a se comunicar com jornalistas e a enviar-lhes documentos de uma maneira que despertou curiosidade e desconfiança ao mesmo tempo.

António Varela, o jornalista português, foi o primeiro com quem Pinto entrou em contato. Varela hoje se recorda daquele momento como se tivesse acontecido ontem. Era um dia comum de setembro de 2015, quando trabalhava na redação do jornal esportivo português "Record", antes de receber um e-mail do "Football Leaks".

Ele entrou no site, e a surpresa foi imensa. Varela diz: "Não acreditei na quantidade de informações que eu nunca havia ouvido ou lido antes. E concluímos que aquilo era de enorme importância". Mas lidar com esse material não era fácil. Os jornalistas sabiam que as informações haviam sido obtidas de maneira ilegal, o que criou um dilema ético e legal complexo.

Ainda assim, Varela considerou que a publicação das informações tornou-se uma questão de interesse público. E diz: "Percebemos que o Football Leaks havia obtido as informações de maneira ilegal. Mas, uma vez publicadas as informações no site, elas se tornaram informações públicas. Você não pode ignorar isso. Do ponto de vista ético, a questão é complexa, mas o interesse público tem prioridade sobre o aspecto ético".

O Manchester City não foi o único alvo

Pinto não iniciou sua jornada tendo como alvo o Manchester City, e o clube inglês não foi a única vítima de seus vazamentos. No início, o material publicado se concentrou em casos locais em Portugal, entre eles documentos relacionados ao Benfica, e até mesmo ao clube pelo qual o próprio Pinto torcia, o Porto.

Mas as coisas rapidamente ganharam dimensões globais. Surgiram documentos e e-mails relacionados a nomes das maiores estrelas do futebol e de seus clubes e agentes mais famosos, entre eles Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar.

Depois veio o momento em que a abrangência dos vazamentos se ampliou enormemente, quando Pinto confiou no jornalista Rafael Buschmann, da revista alemã "Der Spiegel", e assim que sentiu que podia confiar nele, abriu diante dele imensos cofres de documentos, e compartilhou com ele dezenas de milhões de arquivos.

Na sede da "Der Spiegel", na cidade de Hamburgo, uma equipe de jornalistas começou a examinar o material, analisá-lo e cruzar as informações, resultando disso uma série das investigações mais controversas do mundo do futebol.

Christoph Winterbach, o jornalista especializado em análise de dados, era um dos membros da equipe. Winterbach diz que lidar com essa quantidade enorme de documentos foi, no início, algo semelhante a um sonho para um jornalista esportivo.

E acrescenta que ver os e-mails reais nos quais ocorreram as negociações, e ter acesso aos documentos que revelavam o que acontecia nos bastidores, foi uma experiência excepcional.













Mas o volume das informações impôs uma responsabilidade enorme. Os jornalistas tinham de realizar verificações cruzadas, e recorrer a softwares e à análise de dados para confirmar a autenticidade dos documentos e situá-los em seu contexto correto, antes de publicar qualquer informação. E a pergunta fundamental era sempre: o material é autêntico? E sua publicação atende ao interesse público?

E o que Pinto forneceu não foi apenas um número limitado de arquivos. Segundo a investigação, ele forneceu mais de 3 terabytes de informações à Der Spiegel e a outras instituições de imprensa dentro do European Investigative Collaborations.

Um volume enorme de dados que equivale a aproximadamente milhares de cópias da Enciclopédia Britânica. E mais importante do que o volume das informações foi seu impacto. Pois os documentos não revelaram apenas detalhes financeiros ou correspondências internas, mas ofereceram aos jornalistas uma rara janela para a maneira como partes da indústria do futebol são geridas longe dos olhos do público.

E aqui começou a verdadeira controvérsia sobre a figura de Pinto. O objetivo era revelar a verdade? Ou a maneira que ele usou para acessar essas informações faz dele um criminoso, independentemente dos resultados dos vazamentos?

Herói ou ladrão?

Em todo lugar aonde a história de Pinto chegou, surgiram pontos de vista fortemente contraditórios. Ana Gomes, a política e ex-diplomata portuguesa e ex-eurodeputada, encontrou-se com Pinto na prisão e testemunhou a seu favor em um de seus julgamentos.

E Gomes considera que o homem merece proteção como denunciante de irregularidades, e não perseguição judicial. E afirmou em Lisboa que o que Pinto revelou foi de enorme importância, e o descreveu como o mais importante denunciante de irregularidades de Portugal.

E ela considera que ele deveria ter sido tratado como um aliado das autoridades judiciais e das investigações criminais, especialmente porque ajudou outras autoridades europeias a acessar informações que permitiram a perseguição da corrupção e de crimes.

E quando questionada sobre sua posição a respeito do Manchester City, após a invasão dos e-mails do clube, sua resposta foi direta: "Não me importo absolutamente com isso. Se eles não têm nada a esconder, qual é o problema deles?".

Mas essa visão não é consensual. Pois o jornalista aposentado José Carlos Freitas diz que a maioria das pessoas vê Pinto como um ladrão, enquanto outros veem nele uma figura semelhante a um "Robin Hood", porque revelou o que descreveu como o lado sombrio dos negócios no futebol.

Já Varela, que foi um dos primeiros jornalistas a lidar com Pinto, o coloca em uma zona intermediária. E diz que Pinto obteve as informações de maneira ilegal, mas que ao mesmo tempo ofereceu um retrato sombrio do futebol europeu, o que ele considera um serviço à sociedade, ainda que o meio usado para acessar as informações tenha sido ilegal.

Prisão, proteção e um fantasma permanente

Independentemente da posição em relação a Pinto, os anos que se seguiram à revelação de sua identidade não foram nada fáceis. Em 2019, ele foi preso na Hungria e extraditado para Portugal, e desde então passou por diferentes etapas, que incluíram confinamento solitário e prisão domiciliar, antes de entrar mais tarde em um programa de proteção a testemunhas.

E em seu primeiro julgamento em Portugal, foi proferida contra ele em 2023 uma condenação a quatro anos de prisão com pena suspensa, após ser considerado culpado por acusações que incluíram tentativa de extorsão, acesso ilegal a dados e violação do sigilo das correspondências.

E poucos meses depois, enfrentou um julgamento separado na França, que terminou com sua condenação a seis meses de prisão com pena suspensa. Mas a história não terminou aí. Em janeiro do ano passado, começou o mais recente dos julgamentos de Pinto em Lisboa, e os detalhes da sessão foram suficientes para revelar a dimensão da mudança que ocorreu em sua vida.

Chegou ao tribunal acompanhado por membros da equipe de proteção a testemunhas, enquanto dois deles permaneceram dentro da sala do tribunal durante toda a sessão, em meio a rigorosas medidas de segurança. Usava uma camisa azul de mangas compridas, calça jeans e sapatos marrons, com seu famoso penteado e um pouco de pelo facial.

Sentou-se em silêncio, com feições impassíveis na maior parte do tempo, e só falou quando lhe foi pedido que confirmasse alguns dados pessoais. E quando questionado sobre o endereço de sua residência, esclareceu que não podia revelá-lo por razões de segurança.













E aquelas medidas foram menos rigorosas do que em seu primeiro julgamento, no qual ele usou um colete à prova de balas, enquanto atiradores de elite se posicionaram sobre o telhado do edifício.

E no tribunal, houve quem considerasse que o caso era simples e não precisava de toda essa controvérsia. Rui Patrício, advogado do clube Benfica, descreveu Pinto como "nem mais nem menos que um ladrão", afirmando que a obtenção das informações se deu por meios ilegais.

E disse, fora do tribunal, que seu argumento era simples: Pinto é um "hacker", e o que ele fez é um crime que não pode ser justificado pelos resultados que dele decorreram. Mas o advogado de defesa, Francisco Teixeira da Mota, não tentou apresentar seu cliente como uma figura ideal.

Ao contrário, reconheceu diante do tribunal que Pinto "não é um herói nem um santo", mas enfatizou ao mesmo tempo que o que ele revelou trouxe benefícios à sociedade. E assim a pergunta permaneceu suspensa: pode o meio ser ilegal, enquanto as informações reveladas têm valor real para o interesse público?

Manchester City: o caso que trouxe Pinto de volta ao centro das atenções

Após cerca de uma década do lançamento do Football Leaks, os efeitos dos vazamentos ainda estão presentes. E entre seus resultados mais destacados está o caso movido pela Premier League contra o Manchester City, que é um dos maiores e mais importantes casos financeiros da história da competição.

E, ao conversar com a equipe jurídica de Pinto após uma das sessões do julgamento, ficou claro que ele acompanha o caso de perto, apesar de estar sob o programa de proteção a testemunhas.

E quando seu advogado foi questionado sobre a importância do resultado do caso do Manchester City para seu cliente, disse que a questão é importante para ele, porque Pinto leva uma vida extremamente difícil, e é obrigado a se esconder, depois de ter desempenhado um papel na revelação de informações importantes, especialmente no que diz respeito ao clube inglês. E acrescentou que Pinto quer sentir que o que fez teve um impacto real, e que as informações que revelou provocaram uma mudança.

Em contrapartida, Stefan Borson, o ex-consultor financeiro do Manchester City, foi mais reservado em sua avaliação do papel de Pinto. E disse que o homem não deveria ser apresentado como um "herói defensor da liberdade", afirmando que o que ele fez foi um ato criminoso e que por isso foi julgado.













E Borson considera que hackers desse tipo podem, às vezes, apresentar-se como defensores da liberdade de expressão como parte de uma estratégia de defesa, mas assim que os documentos vêm a público, a responsabilidade de lidar com eles passa a ser competência das autoridades.

No fim, as opiniões sobre Rui Pinto podem divergir radicalmente. Há quem o veja como um hacker que cometeu crimes para acessar informações às quais não tinha direito, e há quem o considere um denunciante de irregularidades que revelou ao público um lado oculto da indústria do futebol.

E há quem fique no meio, reconhecendo que o meio foi ilegal, mas considerando que os resultados abriram a porta para investigações, casos e perguntas que não teriam surgido da mesma forma se não fossem aqueles vazamentos.

Mas, para além dessa controvérsia ética e legal, há uma verdade difícil de ignorar: Rui Pinto, o homem português que cresceu em condições modestas, e desde cedo dispôs de um talento notável em lidar com computadores, conseguiu deixar um impacto enorme no futebol mundial.

Sentou-se atrás de seu computador, acessou informações secretas, e depois as enviou a jornalistas ao redor do mundo. E dali, a história saiu da tela do computador para as páginas dos jornais, e destas para os escritórios dos clubes e federações, e depois para as salas dos tribunais.

Já o Manchester City, cujos torcedores comuns podem não conhecer o nome de Rui Pinto, viu-se por anos diante dos desdobramentos de informações que saíram do mundo do "Football Leaks".

E enquanto os tribunais continuam a proferir suas sentenças, e o futebol segue enfrentando suas perguntas relacionadas a dinheiro, influência e transparência, o nome de Pinto permanece presente em uma das histórias mais controversas da história moderna do esporte. "Um homem, um computador, e milhões de documentos. Esse foi o começo. Já o fim, continua em aberto".