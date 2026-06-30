Milão, Ramos se despede do PSG: “Deixo aqui uma parte do meu coração”

O novo atacante do Milan, Gonçalo Ramos, quis se despedir do PSG em uma postagem no Instagram. Estas foram suas palavras:

“Hoje, um dos capítulos mais importantes da minha carreira chega ao fim. Vestir a camisa do PSG foi um privilégio e uma honra que levarei para sempre no coração.

Juntos, escrevemos uma história inesquecível. Conquistamos dois títulos da Liga dos Campeões, além de vários outros troféus, e vivemos momentos que ficarão para sempre gravados na memória de todos aqueles que fizeram parte dessa aventura.

Gostaria de agradecer aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, à diretoria e, acima de tudo, aos torcedores. Obrigado por terem acreditado em mim, por nos apoiarem nos momentos difíceis e por terem comemorado cada vitória junto conosco. O apoio de vocês foi fundamental para cada um dos nossos sucessos.

Hoje estou partindo, mas deixo uma parte do meu coração neste clube. O PSG sempre será um lar para mim e guardarei para sempre o orgulho de ter contribuído para escrever um capítulo de sua história.

Obrigado por tudo.

Paris ocupará para sempre um lugar especial no meu coração e no da minha família”











