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Milão, oficial: Berkay Karaca passa por cirurgia; comunicado do clube

Milan

O zagueiro havia sido convocado para o time principal nesta pré-temporada por Ruben Amorim

Por meio de um comunicado oficial, o Milan informa que o jovem Berkay Karaka, zagueiro nascido em 2006 do Milan Futuro, foi submetido hoje a uma cirurgia para tratar um problema no quarto metatarso do pé direito. Segue abaixo o conteúdo do comunicado.

COMUNICADO OFICIAL: BERKAY KARACA

“O AC Milan informa que Berkay Karaca foi operado em Varese para tratar uma fratura no quarto metatarso do pé direito. A cirurgia, realizada pelo Dr. Carlo Montoli e sua equipe, na presença do médico do Rossonero, Andrea Bulgheroni, foi um sucesso total. O zagueiro recebeu alta e já iniciou o processo de reabilitação em Milanello”

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