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Guela Doue 2-1Getty Images

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Milão, Guela Doué volta a ser cogitado: Belghali é a alternativa

Milan

As ideias de Amorim em relação às laterais: dois objetivos.

O Milan também está se movimentando nas laterais. O novo técnico Ruben Amorim, de fato, pensa em escalar Alexis Saelemaekers pela esquerda; portanto, é necessário um titular pela direita: assim, voltou a ser cogitado o nome de Guela Doué, lateral do Strasbourg e da seleção da Costa do Marfim, que já havia sido alvo de uma longa busca pelo Diavolo há um ano.


NEGOCIAÇÕES INICIADAS — Já foram iniciados os contatos com a equipe do jogador, que se mostrou muito entusiasmado com a possibilidade de se transferir para Milanello: está preparado para ele um contrato de cinco anos no valor de 2,5 milhões por temporada, mais bônus.


ALTERNATIVA BELGHALI — Não será fácil chegar a um acordo com o Strasbourg, que é um clube bastante caro, e por isso o Milan também avalia uma alternativa que leva a Rafik Belghali, do Hellas Verona. Os rossoneri se informaram sobre o lateral argelino, que se destacou durante a Copa do Mundo e cujo valor é estimadoem 15 milhões de euros. A Fiorentina também está de olho nele.

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