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Estupinan MilanGetty Images

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Milão: Aston Villa manifesta interesse em Estupinan

Milan
Mercado da bola

O Aston Villa está interessado no lateral-esquerdo do Milan, Pervis Estupinian, e já iniciou as negociações com o clube rossonero. No canal do YouTube de Fabrizio Romano, Matteo Moretto falou sobre o interesse do clube de Birmingham, que disputará a Liga dos Campeões, pelo equatoriano.


A AVALIAÇÃO - O Milan está disposto a ouvir ofertas pelo jogador, e há um clube que, nas últimas horas, se manifestou solicitando as condições e os valores relativos a Estupinian, que o clube rossonero contratou por cercade 20 milhões de euros no verão passado: os Villains fizeram uma avaliação; não há, no momento, ofertas oficiais por escrito, mas certamente houve contatos entre as partes para avaliar a viabilidade da negociação.


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