Milão: a chegada de Amorim pode mudar o destino de Leão; as chances de o atacante permanecer no clube aumentam

Desde a decisão de manifestar seu desejo de atuar em um novo campeonato até a possibilidade de permanecer no Rossonero, graças também à chegada de um novo técnico, que por sinal é seu compatriota. Esse é o cenário que pode se concretizar em torno de Rafael Leão, que, com a chegada já iminente de Ruben Amorim, também poderia permanecer no Milan: essa é a análise apresentada pelos especialistas em cotações da Sisal e da Snai, que estimam em 4,50 a permanência de Leão em Milão. Uma cotação que registra uma queda significativa em relação aos 7,50 de poucos dias atrás.





E os motivos para essa mudança de cenário são vários: por um lado, Amorim prefere um esquema que preveja um trio de ataque, colocando Leão de volta em sua posição preferida, na ponta esquerda (um dos pontos que o jogador contestava a Allegri, aliás, era o de desempenhar uma função que não era a sua especialidade, ou seja, a de centroavante); por outro lado, dez dias após as declarações de Leão, a resposta do mercado parece ter sido bastante fria, com poucas abordagens e, atualmente, nenhum pretendente sério. A possibilidade de um futuro ainda no Milan, de fato, tornou-se de repente a opção mais provável, seguida de perto pelo Arsenal, Galatasaray ou qualquer time da Arábia Saudita, todos com cotação de 3,00, com a hipótese do Manchester United em 6,00.