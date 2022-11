Milan x Spezia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Brigando pelas primeiras posições da Serie A italiana, Milan busca mais três pontos neste sábado (5); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com objetivos opostos na temporada, Milan e Spezia entram em campo neste sábado (5), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Classificado às oitavas de final da Champions League e brigando pelas primeiras posições da Serie A italiana, o Milan, com 26 pontos, busca a recuperação na competição nacional após a derrota para o Torino por 2 a 1 na última rodada.

Para o confronto no San Siro, o técnico Stefano Pioli pode realizar uma série de mudanças na equipe que goleou o RB Salzburg por 4 a 0, na última rodada da fase de grupos da UCL.

Divock Origi deve, portanto, retornar entre os titulares, enquanto Junior Messias pode substituir Ante Rebic.

Do outro lado, o Spezia, próximo da zona de rebaixamento, com apenas nove pontos, busca a recuperação após quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos do Italiano.

Em sete jogos disputados entre as equipes, o Milan soma quatro vitórias, contra três do Spezia. No último encontro, válido pelo returno da Serie A italiana, o Spezia venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Diaz, Leao; Origi.

Escalação do provável SPEZIA: Dragowski; Amian, Ampadu, Kiwior, Reca; Ekdal, Bourabia; Agudelo, Verde, Gyasi, Nzola.

Desfalques

Milan

Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Alexis Saelemaekers, Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic, machucados, seguem fora.

Spezia

Simone Bastoni e Viktor Kovalenko devem estar fora de ação até janeiro, enquanto Dimitris Nikolaou, cumprirá suspensão.

Quando é?

Getty Images

• Data: sábado, 5 de novembro de 2022

• Horário: 16h45 (de Brasília)

• Local: San Siro – Milão, ITA