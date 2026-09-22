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Diego Moreira Lazio MilanGetty Images
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Milan, que impacto de Moreira: ele é o artilheiro da equipe neste início de temporada

Milan

Diego Moreira é o homem do momento no Milan com seus três gols marcados em apenas 67 minutos jogados nas últimas 2 partidas. O ponta nascido em 2004 é, atualmente, o artilheiro do Milan com três gols, seguido com dois por Alphadjo Cisse e Adrien Rabiot. Enquanto espera para entender quando e onde Amorim o colocará como titular em seu Milan ideal, o internacional belga está a um gol de alcançar seu recorde de gols marcados em um único campeonato: 4 na última temporada com o Strasbourg, enquanto apenas 2 na temporada anterior.

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