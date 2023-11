Milan x PSG: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes voltam a campo nesta terça-feira (6), no San Siro; veja como acompanhar na TV e na internet

Milan e PSG se enfrentam na tarde desta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), no San Siro, em Milão, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, com narração de Cleber Machado, e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos. Além disso, a TNT Sports na TV fechada e a HBO Max no streaming também vão transmitir o jogo (veja a programação completa aqui).

Depois da derrota para a Udinese por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Italiano, o Milan volta as atenções para a disputa da Liga dos Campeões 2023/24. Ainda sem vencer no torneio, a equipe italiana aparece na lanterna do Grupo F, com dois pontos conquistados. Empatou sem gols com o Newcastle e o Borussia Dortmund, e foi derrotado pelo PSG por 3 a 0.

Do outro lado, o PSG, em busca do título inédito, ocupaa liderança do grupo, com seis pontos. Até aqui, venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0 e o Milan por 3 a 0, mas foi goleado pelo Newcastle por 4 a 1.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori e Florenzi; Musah, Krunic e Reijnders; Rafael Leão, Jovic e Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte e Vitinha; Kolo Muani, Dembelé e Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Desfalques

Milan

Lesionados, Samuel Chukwueze e Pierre Kalulu estão fora.

PSG

Sem desfalques confirmados.

