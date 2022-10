Milan x Monza: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes voltam a campo neste sábado (22), pela 11ª rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com três vitórias consecutivas no Campeonato Italiano, o Milan enfrenta o Monza neste sábado (22), às 13h (de Brasília), no San Siro, pela 11ª da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

A três pontos do líder Napoli, o Milan não conta com o goleiro Mike Maignan, machucado. Assim, Ciprian Tatarusanu seguirá no time titular.

Do outro lado, o Monza vem de vitória sobre a Udinese por 3 a 2, pela segunda rodada da Coppa Italia. Assim, Andrea Barberis e Mattia Valoti brigam para fazer dupla com Stefano Sensi.

Até o momento, o Monza nunca venceu o rival na história. Em quatro jogos disputados, foram quatro vitórias do Milan. O último encontro ocorreu pela Coppa Italia 1987/88, e o Milan venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Hernandez; Tonali, Bennacer; Diaz, De Ketelaere, Leao; Rebic.

Escalação do provável MONZA: Di Gregorio; Marlon, Mari, Izzo; Carlos, Sensi, Barberis, Ciurria; Caprari, Pessina; Gytkjaer.

Desfalques

Milan

Charles De Ketelaere, Mike Maignan e Simon Kjaer, lesionados, seguem fora.

Monza

Nicolo Rovella, suspenso, é desfalque certo.

Quando é?

• Data: sábado, 22 de outubro de 2022

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: San Siro – Milan, ITA