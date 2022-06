Milan monitora situação de Danilo no Palmeiras e estuda investida

Palmeiras não pretende negociar jogador, que tem multa rescisória de 100 milhões de euros para o exterior

O Milan tem interesse na contratação de Danilo, volante do Palmeiras. Os italianos ainda não fizeram qualquer tipo de contato com os paulistas para sinalizarem com uma eventual oferta, mas monitoram a situação do jogador, conforme apurado pela GOAL.

Os italianos pretendem se reunir com o estafe do meio-campista para colher informações sobre a sua situação na Academia de Futebol. O volante de 21 anos tem contrato até dezembro de 2026 e multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 552,5 milhões na cotação atual) para o exterior.

Mais artigos abaixo

Protegido em relação à multa rescisória do jogador, que é considerada alta até para o futebol estrangeiro, o Palmeiras não pretende se desfazer de Danilo nesta janela de transferências. A presidente Leila Pereira cravou a manutenção do jogador em entrevista concedida à ESPN Brasil em maio deste ano: "O Palmeiras precisa comprar jogadores como o Merentiel. Na janela do meio do ano, o Danilo fica. Pode cravar", disse à época.

A postura do Palmeiras chegou a afastar alguns interessados na contratação do jogador. O Watford já se dispôs a pagar cerca de 15 milhões de euros por Danilo, valor considerado baixo pelo Palmeiras, e o Olympique de Marselha o monitora a pedido de Jorge Sampaoli, mas nem sequer chegou a fazer proposta.

Em 2022, Danilo fez 27 partidas pelo Palmeiras, com seis gols marcados e duas assistências. No período, esteve em campo por 2.450 minutos. O volante chegou, inclusive, a ser convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira, mas nem sequer foi utilizado.