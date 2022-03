Milan lança camisa Shevchenko 7 em apoio ao povo da Ucrânia

O Milan revelou que, com o apoio do ex-atacante Andriy Shevchenko, lançará uma camisa especial para ajudar a arrecadar fundos para os afetados pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

A camisa 'Edição Especial - Manchester 2003 para a Ucrânia' contará com 'Shevchenko 7' nas costas e é inspirada no uniforme usado pela lenda rossonera na final da Champions League de 2002-03.

Um design exclusivo também traz as cores da bandeira ucraniana estampadas nos ombros e no peito, com a frase “AC Milan for Peace” (AC Milan pela paz) impressa na frente.

Como comprar a camisa especial Shevchenko?

O Milan está disponibilizando a camisa em sua loja online oficial por 50 euros (aproximadamente 300 reais) com os compradores podendo fazer uma doação adicional de 15, 30 ou 50 euros no momento da compra.

Todos os lucros das vendas da camisa serão doados para a Cruz Vermelha Italiana e seu projeto na Ucrânia.

AC Milan

O que mais o Milan está fazendo para ajudar?

Os gigantes ​​da Série A estão ansiosos para mostrar seu apoio ao vencedor da Bola de Ouro de 2004, Shevchenko, e aos envolvidos no caos que tomou conta de sua terra natal.

O Milan disse em comunicado para acompanhar o anúncio de uma camisa lançada para homenagear as conquistas de um homem que registrou 175 gols em duas passagens pelo San Siro: “A camisa especial faz parte de uma iniciativa mais ampla lançada pelo AC Milan em apoio às pessoas que sofrem por causa da crise humanitária na Ucrânia.

“Após um forte esforço de conscientização durante o clássico de Milão na primeira partida da semifinal da Copa da Itália contra a Inter no início deste mês, o clube agora criou um canal seguro para arrecadar fundos para a Cruz Vermelha italiana, que está trabalhando incansavelmente ao lado da Cruz Vermelha Ucraniana e outras Sociedades Nacionais para responder às necessidades das pessoas afetadas pelo conflito e daqueles que buscam asilo fora do país, diz a nota.

“A campanha de arrecadação de fundos, aberta a todos, foi iniciada pela Fondazione Milan com uma doação inicial para fornecer kits de emergência, medicamentos e materiais de primeiros socorros aos afetados pela guerra. O AC Milan e a Fondazione Milan também estão colocando alguns itens exclusivos em leilão para arrecadar fundos para a Ucrânia com o apoio da Charity Stars. Isso inclui as camisas de aquecimento da Puma usadas pela equipe masculina antes do derby de Milão na Copa da Itália, que apresentam a bandeira ucraniana e a palavra 'Paz' na frente, bem como o autógrafo do jogador que a vestiu.

“Isso será complementado pelo leilão das camisas oficiais especiais de jogo que serão usadas pela equipe principal feminina neste sábado, 12 de março, na partida de ida da semifinal da Copa da Itália contra a Juventus. A camisa especial traz a frase ‘AC Milan for Peace’ nas costas”, finalizou.