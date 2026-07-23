Milan, Ibrahimovic provoca os adeptos escoceses: "O que é o Celtic?"

Zlatan Ibrahimovic nunca desilude. O antigo campeão sueco brincou com os adeptos escoceses antes do amigável entre o AC Milan e o Celtic no Celtic Park, marcado para sábado à tarde, às 16h00. Durante um evento com adeptos em Nova Iorque, o antigo avançado do AC Milan, hoje Senior Advisor da RedBirdm, fez uma piada sobre a equipa escocesa ao dizer: "O que é o Celtic?" , lê-se no Milannews.it.

Uma provocação que fez sorrir o público, mas que poderá não ter sido particularmente bem recebida em Glasgow. No passado, porém, Ibrahimovic tinha elogiado o Celtic Park, definindo-o como um dos estádios europeus com a atmosfera mais fascinante.