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Zlatan Ibrahimovic 2026Getty Images

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Milan, Ibrahimovic provoca os adeptos escoceses: "O que é o Celtic?"

Milan

Zlatan Ibrahimovic aquece os ânimos para o amigável de sábado entre o AC Milan e o Celtic, provocando os adeptos escoceses.

Zlatan Ibrahimovic nunca desilude. O antigo campeão sueco brincou com os adeptos escoceses antes do amigável entre o AC Milan e o Celtic no Celtic Park, marcado para sábado à tarde, às 16h00. Durante um evento com adeptos em Nova Iorque, o antigo avançado do AC Milan, hoje Senior Advisor da RedBirdm, fez uma piada sobre a equipa escocesa ao dizer: "O que é o Celtic?" , lê-se no Milannews.it.

Uma provocação que fez sorrir o público, mas que poderá não ter sido particularmente bem recebida em Glasgow. No passado, porém, Ibrahimovic tinha elogiado o Celtic Park, definindo-o como um dos estádios europeus com a atmosfera mais fascinante. 

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