Milan x Fiorentina: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste domingo (13), pela 15ª rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois de empatar com o Cremonese sem gols, o Milan recebe a Fiorentina neste domingo (13), no San Siro, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com 30 pontos conquistados, o Milan, com o segundo melhor ataque da competição, com 27 gols.

Depois de cumprirem suspensão na última rodada, Olivier Giroud e Theo Hernandez retornam.

Do outro lado, a Fiorentina, embalada com três vitórias consecutivas, soma 19 pontos. Luka Jovic provavelmente começará no ataque, apesar de enfrentar a concorrência de Arthur Cabral.

Em 168 jogos disputados entre as equipes, a Fiorentina soma 48 vitórias, contra 75 do Milan, além de 45 empates. No último encontro, válido pelo returno do Campeonato Italiano 21/22, o Milan venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer e Tomori e Ballo-Touré; Bennacer, Tonali e Tonali; Messias, Brahim Díaz, Leão; Giroud.

Escalação do provável FIORENTINA: Terraciano; Dodo, Milenkovic, Julio, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Luka Jovid.

Desfalques

Milan

Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Zlatan Ibrahimovic e Alexis Saelemaekers, lesionados, seguem fora.

Fiorentina

Nicola Gonzalez, Riccardo Sottil e Gaetano Castrovill, lesionados, são desfalques.

Quando é?

• Data: domingo, 13 de novembro de 2022

• Horário: 14h (de Brasília)

• Local: San Siro – Milão, ITA