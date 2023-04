Milan x Empoli ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (6), pela 29ª rodada da Serie A; veja como acompanhar na TV e na internet

Milan e Empoli se enfrentam na tarde desta sexta-feira (7), a partir das 16h (de Brasília), no San Siro, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmitida ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com a goleada aplicada sobre o Napoli por 4 a 0 na última rodada da Serie A italiana, o Milan aparece na terceira posição, com 51 pontos. Para o confronto, Stefano Pioli pode fazer algumas mudanças na equipe já pensando no duelo contra o Napoli, no meio da próxima semana, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League.

Do outro lado, o Empoli reencontrou o caminho da vitória após cinco derrotas e três empates nos últimos oito jogos. Na última rodada, bateu o Lecce por 1 a 0, e agora busca emplacar o segundo triunfo consecutivo. No momento, ocupa a 14ª posição, com 31 pontos, 12 a mais que o Verona, equipe que abre o Z-3.

Em 33 jogos jogos disputados entre as equipes, o Milan registra 19 vitórias, contra apenas quatro do Empoli, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Italiano 2022/23, o Milan venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Diaz, Giroud, Leao.

Empoli: Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Bandinelli, Marin, Akpa Akpro; Baldanzi; Piccoli, Caputo.

Desfalques

Milan

Sem desfalques confirmados.

Empoli

Expulso contra o Lecce, Lorenzo Tonelli é desfalque.

Quando é?