Brentford sinaliza cerca de 15 milhões de euros por Vanderson, do Grêmio

Clube inglês se interessa por lateral em meio à reta final da janela. Presidente Romildo Bolzan disse recentemente que não o liberaria até fim do ano

O Brentford, da Inglaterra, tem interesse em Vanderson, do Grêmio, e sinaliza com uma proposta de cerca de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 91 milhões) para contratar o lateral de 20 anos.

Na semana passada, o Grêmio recusou uma oferta de empréstimo do Milan por Vanderson. Até esta terça-feira (31) o Grêmio tem de comprar mais 20% dos direitos econômicos de Vanderson ligados ao Rio Branco-SP. Dessa maneira, a fatia do Grêmio saltaria para 70% dos direitos do jogador.

Na semana passada, o presidente do Grêmio Romildo Bolzan afirmou que não liberaria Vanderson até o fim do ano.

Em meio à reta final da janela de transferências internacional (fechamento na Inglaterra é nesta terça-feira, dia 31), o Brentford tenta a contratação de Vanderson. Apesar do pouco tempo restante, a Goal ouviu de pessoas envolvidas nas tratativas de que caso haja acordo entre clubes haveria tempo hábil para concretizar a operação.